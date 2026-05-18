Huerta Molinillo busca el apoyo de Burgos para financiar su nave de Rabé de las Calzadas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace diez años, en Burgos late una alternativa que rema contra un modelo de alimentación dominado por el consumo globalizado. La Cooperativa Huerta Molinillo es un compromiso compartido por un grupo de personas que cree en la soberanía alimentaria y que apuesta por la producción local y de cercanía.

Nacida bajo el paraguas de la Fundación Alter, ahora se encuentra en un momento crucial de su historia. Con un arraigo social indiscutible, se enfrenta al reto de financiar la nave que recientemente ha adquirido en la pequeña localidad de Rabé de las Calzadas.