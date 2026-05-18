El Correo de Burgos

Huerta Molinillo busca el apoyo de Burgos para financiar su nave de Rabé de las Calzadas

La cooperativa ha puesto en marcha un crowdfunding para alcanzar antes del 7 de junio los 65.000 euros que han adelantado los socios trabajadores y amigos de la entidad. En el espacio se guardan los aperos y el tractor, algunas herramientas, cebollas, ajos y patatas para las cestas de todo elaño y otros materiales

Los cinco miembros trabajadores de la cooperativa.

Los cinco miembros trabajadores de la cooperativa.HUERTA MOLINILLO

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

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Desde hace diez años, en Burgos late una alternativa que rema contra un modelo de alimentación dominado por el consumo globalizado. La Cooperativa Huerta Molinillo es un compromiso compartido por un grupo de personas que cree en la soberanía alimentaria y que apuesta por la producción local y de cercanía.

Nacida bajo el paraguas de la Fundación Alter, ahora se encuentra en un momento crucial de su historia. Con un arraigo social indiscutible, se enfrenta al reto de financiar la nave que recientemente ha adquirido en la pequeña localidad de Rabé de las Calzadas.

Una de las cestas que prepara la cooperativa.

Una de las cestas que prepara la cooperativa.

La nave

«Se trata de una infraestructura clave para garantizar que el proyecto sigue siendo un motor de cambio y de sostenibildad en Burgos», apunta Isabel, una de las cinco socias trabajadoras de la entidad. «Hasta ahora se venía utilizando bajo un modelo de uso con compromiso de compra. Hace unos días llegó el momento de adquirirla en propiedad y ahora queremos garantizar la continuidad e independencia de la iniciativa», explica.

Para dar este salto cualitativo con la compra de la nave, los cinco socios trabajadores- Belén, Dominique, Fiorina, Isabel y Rafa- han tenido que recurrir a préstamos personales de amigos y allegados, además de a fondos propios de la cooperativa. «Devolver este apoyo económico es hoy la prioridad para asegurar salarios dignos y la solvencia del proyecto a largo plazo», explica Isabel.

Interior de la nave en Rab de las Calzadas.

Interior de la nave en Rab de las Calzadas.

Crowdfunding

Con el objetivo de lograr financiar la compra, la entidad ha lanzado una campaña de crowfunding en la plataforma Goteo. La cantidad mínima a conseguir es de 14.278 euros antes del 7 de junio. «Con esta cuantía podremos devolver los préstamos a las personas que nos han ayudado a adquirir la nave. Este objetivo es clave para garantizar la estabilidad de la iniciativa». Además, «se cubre parte del material necesario para las recompensas que se entregan a quienes colaboran con la campaña de micromecenazgo y el coste de la plataforma en la que la estamos llevando a cabo».

Una de las cestas que prepara la cooperativa.

Una de las cestas que prepara la cooperativa.

Cantidad óptima

La cantidad óptima asciende a poco más de 65.000 euros. «Esta cuantía, además de cubrir el coste de las recompensas y del pago a la plataforma del crowfunding, nos permitiría cubrir el importe total de adquisición de la nave agrícola que la cooperativa ha adelantado y, por lo tanto, mantener empleos y salarios dignos para todas las personas socias trabajadoras los próximos años», asevera Isabel.
Exterior de la nave de la cooperativa.

Exterior de la nave de la cooperativa.

Una herramienta clave

Y es que esta nave agrícola es «indispensable para nuestro trabajo diario». En ella, Huerta Molinillo almacena cebollas, ajos y patatas para todo el año. «Guardamos además las herramientas, abono orgánico y mantas térmicas, así como el tractor y los aperos para que no se deterioren». Sin este espacio, la operatividad del equipo se vería comprometida, restando eficiencia a un trabajo que ya ha sido reconocido en Burgos con premios a la Solidaridad y al Desarrollo Sostenible.
Algunos voluntarios trabajan en una de las huertas de la cooperativa.

Algunos voluntarios trabajan en una de las huertas de la cooperativa.

Doce años de recorrido

Huerta Molinillo no solo produce alimentos, sino que promueve una economía solidaria capaz de transformar la sociedad. Actualmente, el proyecto gestiona tres huertas, dos en el centro de Burgos y una en Rabé de las Calzadas. En ellas se cultivan más de 40 especies vegetales diferentes, muchas de ellas recuperadas a través de semillas propias que los mismos trabajadores multiplican.

«Semanalmente, se preparan 150 cestas de verdura ecológica de temporada que recogen sus 250 socios consumidores, quienes sostienen la iniciativa mediante un modelo de pago anticipado y compromiso anual, eliminando la especulación y los intermediarios», recuerda Isabel.
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