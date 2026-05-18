Huerta Molinillo busca el apoyo de Burgos para financiar su nave de Rabé de las Calzadas
La cooperativa ha puesto en marcha un crowdfunding para alcanzar antes del 7 de junio los 65.000 euros que han adelantado los socios trabajadores y amigos de la entidad. En el espacio se guardan los aperos y el tractor, algunas herramientas, cebollas, ajos y patatas para las cestas de todo elaño y otros materiales
Desde hace diez años, en Burgos late una alternativa que rema contra un modelo de alimentación dominado por el consumo globalizado. La Cooperativa Huerta Molinillo es un compromiso compartido por un grupo de personas que cree en la soberanía alimentaria y que apuesta por la producción local y de cercanía.
Nacida bajo el paraguas de la Fundación Alter, ahora se encuentra en un momento crucial de su historia. Con un arraigo social indiscutible, se enfrenta al reto de financiar la nave que recientemente ha adquirido en la pequeña localidad de Rabé de las Calzadas.
La nave
Para dar este salto cualitativo con la compra de la nave, los cinco socios trabajadores- Belén, Dominique, Fiorina, Isabel y Rafa- han tenido que recurrir a préstamos personales de amigos y allegados, además de a fondos propios de la cooperativa. «Devolver este apoyo económico es hoy la prioridad para asegurar salarios dignos y la solvencia del proyecto a largo plazo», explica Isabel.
Crowdfunding
Cantidad óptima
Una herramienta clave
Doce años de recorrido
«Semanalmente, se preparan 150 cestas de verdura ecológica de temporada que recogen sus 250 socios consumidores, quienes sostienen la iniciativa mediante un modelo de pago anticipado y compromiso anual, eliminando la especulación y los intermediarios», recuerda Isabel.