Agricultura ecológica con compromiso: “Aquí sabemos lo que comemos”

Desde su huerta burgalesa, la cooperativa formada por Rafael Martínez, Isabel Díez, Dominique Tiendrebeogo, Belén Santamaría y Fiorina Fazio tiene un objetivo que va más allá de vender verduras de temporada. “Nosotros trabajamos para poner nuestro granito de arena, para cuidar el planeta protegiendo el suelo y, por supuesto, a todas las familias que nos compran. Por eso funcionamos al 100% en ecológico”, asegura uno de los seis socios trabajadores, Rafael Martínez.

Juntos han formado la cooperativa Huerta Molinillo. “Tenemos dos huertas con dos invernaderos en Burgos capital y una finca de una hectárea en Rabé de las Calzadas con otro invernadero de 500 m2. En total, los tres suman una hectárea y media”, detalla.

A la hora de vender, no tienen una tienda física abierta al público. Tampoco venden por página web o por redes sociales. “Nosotros funcionamos con cestas cerradas. Las personas que nos compran son socios de la cooperativa y se comprometen a recoger cada semana o cada quince días —dependiendo de la modalidad que escojan— una de nuestras cestas”, señala.

Cada una de estas cestas tiene entre 5 y 6 kilos de verduras, con al menos cinco productos diferentes. La oferta es amplia. En invierno destacan las coles, con una amplia gama, coliflores y repollos y, ya en primavera, toman el relevo guisantes, habas y ajetes. En verano llega el producto estrella, el tomate. “Es uno de los más demandados, pero es un tomate diferente al que se encuentra en un supermercado. A diferencia de los híbridos, que están rojos aun sin estar maduros, los nuestros, cuando se ponen rojos, es que están maduros y por eso son un poco más blandos”, puntualiza, convencido de que la verdadera diferencia está en el sabor. “Esto es un lujo”, asegura.

En algunas ocasiones, las cestas llegan con sorpresas, como legumbres ecológicas o algo de fruta de pequeños productores “con los que colaboramos”.

Por regla general, cada socio tiene 50 cestas al año y 25 para los que recogen cada quince días, cuya cesta tiene un tamaño mayor. “Solo paramos dos semanas en Navidad”, afirma Rafael Martínez.

Precio

El precio ronda los 960 euros al año si se paga por adelantado y, si se abona de forma trimestral los 1.020 euros. Para las familias con pocos miembros, se pueden juntar dos. En su caso, la cesta es un poco más grande para que la puedan compartir. “Hacemos 150 cestas a la semana”, subraya.

Son cestas cerradas, es decir, no se puede elegir. “Si un socio tiene algún problema de alergias o intolerancias, hacemos una excepción, pero esta modalidad es buena porque anima a la gente a probar verduras que muchas veces no encuentran en el supermercado, como, por ejemplo, el cardo o la borraja, que estamos ofreciendo ahora. Además, les damos recetas muy ricas y, de vez en cuando, hacemos show cookings”, comenta como portavoz.

Cuando Rafael fundó este proyecto con Isabel, tenían claro que el objetivo era crear un modelo de agricultura sostenida por la comunidad: un grupo de personas que quieren huir del sistema industrializado de producción de alimentos. “Aquí todos sabemos lo que comemos”, garantiza, en un claro rechazo a las verduras transgénicas e híbridos.

La huerta está certificada por el Consejo público de Castilla y León CAECyL. “Es una manera de proteger la tierra y al consumidor, sobre todo ahora, que la tendencia que parece imponerse en las grandes superficies es todo a base de comida preparada, que además de menos sana, genera mucho desperdicio alimentario”, rechaza mientras deja claro que en su huerta, cuando las verduras pierden esa presencia fresca, se venden a bajo precio. “Aquí no tiramos nada”.

Cambio climático

Pero lo cierto es que el cambio climático está poniendo en duda lo que, hasta hace muy pocos años, eran certezas. “Las lluvias de estos meses… o esta semana, por ejemplo: 16 grados en febrero no es normal y, en el campo, cualquier desviación atípica supone un perjuicio”, lamenta preocupado también por el exceso de calor del último verano. “El calor extremo afecta, sobre todo, a los tomates, pimientos y judías verdes”.

Heladas a destiempo y tormentas de febrero como si fuese abril. “Cada vez vemos más fenómenos extraordinarios y eso no es bueno”, advierte con la mirada puesta también en plagas como la mosca blanca o el pulgón, que antes aparecían de forma esporádica y ahora “no dejo de verlas nunca”.

Mercosur

En su opinión, el futuro de la agricultura y la ganadería no puede pasar por acuerdos como el de Mercosur. “Europa no puede considerar la agricultura y la ganadería como un ítem más de mercado, como si fueran chips o ropa. La comida es algo fundamental para sostener la vida”, insiste el ingeniero agrícola, preocupado por la capacidad productiva de un suelo que, en 50 años, ha pasado de tener del 2-3% de materia orgánica a estar por debajo del 1%. “La administración tiene que estar para ayudar, no solo para sancionar”, reclama.

A punto de cumplir doce años de historia, el camino no ha sido fácil. “Cuando lo montamos, tanto Isabel como yo nos habíamos quedado sin trabajo. Nosotros y nuestras respectivas parejas. Fueron años complicados porque, además, yo ya tenía 3 hijos, pero afortunadamente encontramos a personas buenas en el camino, como Iñigo Ernani, que, con su experiencia, nos ayudó a dar los primeros pasos así como la ayuda de mucha gente que colaboró de forma altruista. Estamos convencidos de lo que hacemos y mientras haya ilusión, tendrá sentido”, agradece.

Crowdfunding

Conscientes del elevado precio que hay que pagar para mantener las instalaciones dentro del concepto de sostenibilidad que defienden, esta huerta burgalesa ha abierto un crowdfunding para que las personas que quieran les ayuden a financiar la nave que acaban de comprar para guardar la maquinaria. “Es una nave antigua, que hemos comprado a un agricultor que se jubilaba, y tiene goteras, uralita… pero vamos poco a poco arreglándola y toda ayuda será bienvenida”, anima mientras recuerda una frase de Iñigo Hernani: “Eligiendo el origen de vuestra comida, elegís también qué tipo de agricultura sostener, y también unas relaciones humanas y económicas”.