Así avanza la transformación de la Barriada Inmaculada, con la mirada puesta en una nueva fase

Avances en las obras de rehabilitación energética de los bloques de la Barriada Inmaculada.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Andamios en fachadas, renovación de cubiertas y operarios trabajando ya forman parte del paisaje cotidiano de la Barriada Inmaculada. Después de años de trámites, reuniones vecinales y búsqueda de financiación, la regeneración urbana del barrio ha entrado en su fase más visible.

Los primeros bloques rehabilitados comienzan a mostrar su nueva imagen mientras detrás de las obras se mueve una compleja maquinaria técnica y administrativa que ya prepara una segunda fase para extender la transformación a otros edificios. El proyecto, impulsado gracias a fondos europeos, cambiará la estética de las viviendas y también obligará a rediseñar calles, aceras y aparcamientos en uno de los barrios con mayores necesidades de rehabilitación de la ciudad.

Las obras de regeneración urbana de la Barriada Inmaculada avanzan a pleno rendimiento y encaran una nueva fase, que permitirá extender la rehabilitación a otros 18 bloques y 180 pisos de esta zona del corazón de Gamonal.

Mientras que los edificios en los que se está trabajando debían estar «visiblemente terminados» para el 30 de junio, las complicaciones en el suministro de materiales por parte de las empresas constructoras han provocado retrasos generalizados en la mayoría de los bloques. No obstante, la reciente ampliación de plazos anunciada por la Junta de Castilla y León permite prever la finalización de las obras durante el último trimestre de 2026.

Así lo explica Diego Herrero, redactor de los proyectos desde su estudio Diego Herrero Arquitectos, que junto a Rehabitat y las comunidades de propietarios han impulsado esta ambiciosa actuación de rehabilitación orientada a mejorar el confort térmico de las viviendas, reducir su consumo energético y favorecer su revalorización.

La primera se ha encargado de redactar los proyectos urbanísticos y gestionar las licencias con el Ayuntamiento de Burgos, mientras que la segunda, el agente rehabilitador, ha impulsado la solicitud de subvenciones ante la Junta de Castilla y León, así como la financiación de la parte no subvencionada.

La obra en marcha afecta inicialmente a unas 180 viviendas distribuidas en 18 bloques, aunque el objetivo es alcanzar un total de 54 edificios organizados en tres fases.

Los trabajos más avanzados se localizan actualmente en los bloques de Blanca de Castilla 1 y 3, donde ya son visibles las nuevas fachadas ventiladas y parte de las mejoras energéticas previstas. «Empezadas están todas», resume Herrero al referirse al estado general del proyecto.

Las actuaciones incluyen aislamiento térmico exterior, renovación de cubiertas, sustitución de carpinterías metálicas y galerías, impermeabilización de zócalos, así como mejoras de accesibilidad. En varios edificios también se instalarán ascensores, uno de los elementos que más está condicionando el futuro urbanístico de la barriada, ya que ha exigido presentar en el Ayuntamiento la modificación de alineaciones de las aceras para integrar esos ascensores en la fachada, porque requieren ocupar unos metros de vía pública y es necesario replantear el espacio.

Herrero trabaja ya junto al área de Urbanismo municipal en la elaboración de un plan de urbanización que permita adaptar calles y aceras a la nueva configuración de los edificios. «Al hacer los ascensores se ocupa la vía pública», explica el arquitecto, que señala que muchas aceras actuales no cumplen los anchos mínimos exigidos por la normativa.

La consecuencia más inmediata será la reorganización de las plazas de aparcamiento en algunas calles de la barriada, así como la mejora de los sentidos de circulación, que actualmente dificultan considerablemente las maniobras y el acceso a las zonas de estacionamiento.

Herrero defiende esta actuación que supondrá una mejora evidente en accesibilidad para los vecinos y en el resultado final de calidad urbana.

El proyecto también está sirviendo para redefinir la imagen urbana del barrio. El arquitecto insiste en que toda la intervención se está desarrollando «en coordinación con el Ayuntamiento» y bajo criterios comunes para mantener una estética homogénea en el conjunto de edificios rehabilitados, como se puede ver en las imágenes que acompañan a esta información.

En cuanto a la segunda fase, Herrero confirma que se está redactando la documentación de nuevos edificios para poder presentar las solicitudes «lo antes posible» cuando se abra la siguiente convocatoria de subvenciones. «Estamos cerca ya de cerrar la segunda fase», señala, un proceso que consiste en ir sumando comunidades de vecinos que estén interesadas en embarcarse en esta mejora de sus viviendas.

El objetivo es repetir un modelo de financiación que hasta ahora ha permitido reducir notablemente el esfuerzo económico de los propietarios. Según explica el arquitecto, las comunidades cuentan con créditos comunitarios gestionados junto a las ayudas públicas, lo que deja cuotas aproximadas de entre 50 y 60 euros mensuales por vecino para afrontar unas obras que incluyen fachada, cubierta y ventanas, así como en algún caso el ascensor. Este último elemento supone la actuación de mayor coste. Aunque también puede acogerse a ayudas, estas son de menor importe, ya que las subvenciones principales están destinadas a actuaciones de eficiencia energética y no cubren íntegramente las mejoras de accesibilidad. Aun así, varios bloques han mostrado interés en incorporarlo.