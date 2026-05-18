El proyecto YouCanRoll de la Universidad de Burgos, primer premio ‘Iniciativa Campus Emprendedor' en la modalidad de ‘Idea Innovadora de Negocio’

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Los proyectos ganadores de la edición 2025 del certamen ‘Iniciativa Campus Emprendedor' de la Junta, que cumple su edición número diecisiete, en la modalidad de ‘Idea Innovadora de Negocio’ pertenecen a las universidades públicas de Burgos (UBU), León (ULE), y Valladolid (UVa). En concreto, el primer premio corresponde al trabajo YouCanRoll (Universidad de Burgos) encabezado por Irene García García, egresada de la Universidad de Burgos, junto a los alumnos María Elena Usabiaga Alonso, María Victoria D´Angelo Lasarte, Daniel Valenzuela Saiz y Ainhoa Ibarburu Rejas. Consiste en un reposapiés con rodillos que mejora la concentración y la postura, especialmente en personas con dificultades de atención.

El segundo premio en esta categoría ha sido para una propuesta presentada por Alejandro Casado Santos, doctorando de la ULE. La idea innovadora lleva el nombre de Apositt y consiste en una serie de apósitos médicos personalizados mediante impresión 3D para la liberación controlada de fármacos.

El tercer premio corresponde a la idea ‘Panacea’, presentada por la egresada Teresa Sigüenza Andrés de la UVA. Se trata de una bebida vegetal fermentada elaborada a partir de pan desechado, con enfoque sostenible.

La Junta de Castilla y León dio a conocer los resultados de la edición 2025 del certamen ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, integrado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE), coordinado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl).

Este concurso persigue fomentar la creación de nuevas empresas y se dirige a estudiantes, profesores, personal, becarios y egresados de las universidades de Castilla y León. La iniciativa cuenta un año más con la colaboración de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Los proyectos empresariales ganadores recibirán, además del correspondiente diploma acreditativo, un premio en metálico de hasta 10.000 euros para el primer clasificado; hasta 9.000 euros para el segundo premio; hasta 8.000 euros para el tercer clasificado y hasta 6.000 euros para la mención especial. Estos importes económicos están destinados a dotar el capital social de la nueva empresa. Por su parte, las ideas innovadoras de negocio, además de recibir el correspondiente diploma acreditativo, serán premiadas con un miniordenador tipo tableta.

‘Idea Innovadora de Negocio’

En la categoría de ‘Idea Innovadora de Negocio’, el jurado ha determinado los tres trabajos que alcanzan la fase final de exposición pública que servirá para resolver el orden de ganadores. Esta fase final tendrá lugar en el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca en Zamora, el próximo 5 de junio, con carácter previo a la entrega de premios en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Los tres finalistas son:

RareBio Tech, presentado por Jesús Lacal Romero, de la Universidad de Salamanca. Empresa biotecnológica centrada en el desarrollo de lentivirus de alta capacidad, con posibilidad de transportar genes de mayor tamaño, lo que abre nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades genéticas. El proyecto incluye también servicios asociados para investigación biomédica y terapia génica.

Caudals, presentado por Mario Medrano Paredes y Alonso Sandoval Martínez, de la Universidad de Valladolid. Plataforma digital que permite generar conjuntos de datos a medida mediante la colaboración de usuarios, respondiendo a la necesidad de datos fiables y específicos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial en múltiples sectores.

Luperca Médica, presentado por Eva María Ferrero Infestas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Plataforma basada en gemelos digitales que permite simular diagnósticos y tratamientos a partir de los datos clínicos de los pacientes, mejorando la toma de decisiones médicas y avanzando hacia una atención más personalizada y segura.

La Mención especial ha recaído sobre el proyecto Kombucha de Pera Conferencia y Castaña del Bierzo, presentado por Claudia García Abad y Alia González Corcoba, de la Universidad de León. Proyecto que desarrolla una bebida fermentada a partir de productos locales, utilizando subproductos de la castaña como base para generar valor añadido. Destaca por su enfoque en economía circular, sostenibilidad y desarrollo rural