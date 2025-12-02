Cuando el cuerpo se mueve, la mente se enfoca

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

En los talleres y laboratorios de la Universidad de Burgos, un grupo de estudiantes ha convertido una necesidad cotidiana en una solución técnica con impacto social. El resultado es Youcanroll, un reposapiés ergonómico diseñado para ayudar a personas que lo necesiten a mantener la concentración a través de la estimulación sensorial y motora. El dispositivo, sencillo, portátil y de bajo coste, ofrece al usuario un movimiento controlado que libera energía, mejora la postura y favorece la atención sostenida.

El proyecto se gestó durante el curso 2024-2025 en el marco del programa de Aprendizaje Servicio Contigo soy capaz, impulsado por la Universidad de Burgos para fomentar la colaboración entre la universidad y las entidades sociales. En él participaron estudiantes del Grado en Ingeniería de Organización Industrial, del doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización Industrial, y del Grado en Terapia Ocupacional. La coordinación estuvo a cargo de las profesoras Ana María Lara Palma, responsable de la revisión técnica, Montserrat Santamaría Vázquez, especialista en terapia ocupacional y encargada de la orientación terapéutica e Hilario Ortiz Huerta, experto en integración sensorial.

La iniciativa nació de una demanda concreta planteada por Neured, centro especializado en neurorehabilitación, que trasladó a la universidad la dificultad de un menor con problemas de autorregulación para permanecer sentado y atento en clase. «Habíamos probado de todo y seguíamos sin conseguir que permaneciera ni cinco minutos en su silla», explicó Lara Rincón Ausín, representante de la entidad. El caso se convirtió en un punto de partida real para un trabajo académico con vocación social.

A partir de esa necesidad, los grupos de estudiantes comenzaron a idear distintos productos que pudieran aportar una solución funcional. En una primera fase pensaron en un soporte para una cinta fidget, pero el sistema generaba demasiado ruido y provocaba una postura inadecuada. En ergonomía, esa posición correcta del cuerpo al estar sentado se conoce como sedestación, un aspecto clave para el bienestar físico, la concentración y el rendimiento. El dispositivo inicial, además de ser ruidoso, inducía una sedestación forzada y poco estable, por lo que fue descartado.

La siguiente propuesta fue incorporar un mecanismo de rodillos en la estructura de una silla. Aunque mejoró el movimiento de las piernas, el uso prolongado reveló ciertas incomodidades entre ellas, una mala postura al sentarse. Los estudiantes decidieron entonces rediseñar el sistema para hacerlo independiente y portátil, de manera que pudiera utilizarse en cualquier asiento, aula o entorno terapéutico. Así nació el prototipo final de Youcanroll.

El dispositivo definitivo está formado por dos rodillos texturizados que giran de forma independiente. Pueden utilizarse tanto con calzado como descalzo, y el movimiento se adapta a las necesidades del usuario. Los rodillos, fabricados inicialmente en PLA mediante impresión 3D, se montan sobre una estructura que incluye rodamientos, barandillas y tuercas de acero. Para garantizar la estabilidad, se incorporaron topes de goma en los extremos y una pata central de acero que evita la flexión y el deslizamiento. Este diseño permite un desplazamiento suave y silencioso.

El principio en el que se basa es sencillo, el movimiento controlado ayuda a liberar energía y favorece la concentración. Está comprobado que el sistema propioceptivo, encargado de registrar la posición y el movimiento corporal, influye directamente en la autorregulación corporal y atencional. Los rodillos de Youcanroll estimulan los receptores del pie, lo que produce una sensación de equilibrio y calma. Así, el menor usuario obtiene el estímulo que necesita sin tener que levantarse ni realizar movimientos bruscos.

Además de sus beneficios sensoriales, el dispositivo promueve una sedestación ergonómica, reduce la tensión muscular y mejora la postura. Su diseño ligero y desmontable lo convierte en un producto fácilmente transportable y adaptable a distintos contextos.

El equipo universitario obtuvo la patente del producto a través de la «Convocatoria de prototipos orientados al mercado», un programa que impulsa ideas con potencial de transferencia al tejido social o empresarial. Posteriormente, los profesores implicados consiguieron financiación en la XIII edición de la Convocatoria Prueba Concepto/TCUE, lo que permitió fabricar varias unidades para iniciar una fase de validación en condiciones reales de uso.

Los primeros reposapiés se han entregado de forma gratuita a varias asociaciones y centros especializados de Burgos y su entorno, Neured, Vaivén Terapia Ocupacional, Magea Escuela, Creciendo Juntos y ABUDAH-TDAH Burgos. Cada entidad probará el dispositivo con distintos usuarios y rellenará un formulario de evaluación elaborado por el equipo investigador. La información recopilada servirá para comprobar su eficacia, detectar posibles mejoras y valorar su viabilidad comercial. «Esta fase nos permitirá afinar cada vez más el diseño y ajustar los pequeños detalles que hagan el producto aún más funcional», explica Santamaría.

Ana María Lara subraya que proyectos como este integran docencia, investigación y transferencia en un mismo proceso. «Nos permiten enseñar desde la práctica y mostrar al alumnado que la ingeniería y la terapia pueden trabajar juntas para dar respuestas reales», afirma. La profesora destaca además que el aprendizaje no se limita a la parte técnica, sino que incluye competencias transversales como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la comunicación y la responsabilidad ética.

Los estudiantes que participaron en el desarrollo coinciden en que la experiencia fue especialmente enriquecedora y reconocen el valor de haber obtenido una patente y de ver cómo una idea nacida en el aula puede convertirse en un producto con potencial social.

El nombre del dispositivo también encierra una historia. El menor para el que se diseñó el primer prototipo tenía una especial fascinación por los tucanes. En homenaje a él, los creadores decidieron bautizar el producto con una variación de su animal favorito, cambiaron la «t» por una «r» y lo llamaron Youcanroll, un juego de palabras que evoca movimiento, posibilidad y autonomía.

Youcanroll avanza ahora hacia su validación definitiva. El objetivo es incorporar las sugerencias de los terapeutas y usuarios antes de su comercialización. Si la fase de prueba confirma los resultados observados en Neured, el producto podría llegar pronto al mercado como una herramienta accesible y eficaz para mejorar la atención y la postura.

Más allá del prototipo, el proyecto refleja una forma de entender la innovación desde la universidad como un proceso abierto, colaborativo y con vocación de servicio. En la confluencia entre ingeniería, terapia y compromiso social, Youcanroll demuestra que la tecnología puede ser también una forma de cuidado.