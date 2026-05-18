Más de 40 expertos se dan cita en Santo Domingo de Silos en la III edición del Congreso Sostenibilidad Demográfica y Territorial

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Más de 40 expertos se darán citan en la localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos para compartir experiencias y determinar las claves de acción, para contribuir a generar empleo, impulsar proyectos y fortalecer el futuro del medio rural para que los pueblos sean lugares donde quedarse. Lo harán el miércoles y jueves en el marco del III Congreso de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León, según un comunicado recogido por Ical.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del alcalde de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín, y el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, inaugurará el Congreso.

Organizado por la Junta, esta tercera edición del Congreso pondrá su foco en los distintos modelos de gobernanza capaces de coordinar recursos y servicios clave para fijar población en los territorios rurales. A través de ponencias, mesas de debate y experiencias de éxito, reunirá a expertos, empresas y administraciones con el objetivo de generar soluciones concretas e impulsar políticas innovadoras que conviertan el medio rural en un espacio de oportunidades reales.

En esta ocasión, el marco que acogerá las distintas ponencias será la Hospedería Convento de San Francisco de Santo Domingo de Silos, un escenario donde se compartirán “valiosas vivencias” relacionadas con experiencias emprendedoras en áreas menos pobladas, pero repletas de posibilidades para el impulso de proyectos que dinamizan economía y empleo.

En la primera jornada, la mesa ‘Gobernanza para la Dinamización Demográfica’ contará con la participación del secretario general de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel Marinero; la directora de Políticas contra la Despoblación, Ana de los Ángeles Marín Andreu; la presidenta de la la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el alcalde de Berlanga, Enrique Rubio. En ella se abordará una de las claves de futuro territorial: cómo las administraciones, municipios y agentes locales cooperan para generar oportunidades reales en los pueblos.

‘Las semillas dan vida’, con la participación del experto del ITACyL Juan Carlos Prieto Tovar, será la siguiente ponencia. En ella se pretende poner en valor cómo “la transformación territorial empieza por algo pequeño”. Una idea que se repetirá mucho a lo largo de todo el Congreso. Tras él, el profesor del Departamento de Geografía de la UVA Eugenio Baraja, pondrá el foco con la sesión ‘Urdimbre Territorial’ en la estructura invisible que hace posible la cooperación (redes entre municipios, administraciones, entidades y ciudadanía).

La mesa ‘Caminando juntos’ pondrá el broche a la sesión de mañana con el presidente de Agalsa- Camino español de San Olaf, Óscar Izcara Moreno, y la presidenta de la Asociación Ruta Santa Teresa de Jesús ‘De la cuna al sepulcro’, Dori Vicente Ciudad.

El alcalde de la localidad vallisoletana de San Miguel del Arroyo, José María Frutos; el periodista de Diario de Burgos Rodrigo Pérez Barredo; la creadora, actriz, directora y dramaturga, Popy Vegas, y Manuel Merino, ACD Montaña Palentina, darán paso a la mesa ‘Arquitectura para crear’, en la que participarán Enrique Cobreros (AEICE), Marina Cantero (cofundadora de Pin Estudio), Carmen Francés (cofundadora de Ajo taller de escritura) y Ángel López de Luzuriaga (Ardiluzu) y en la que demostrarán que la sostenibilidad demográfica también se construye con arquitectura.

‘De la tradición a la excelencia’, con Samuel Cabrero, Quesos Manzer, y Elena Lucas, La Lobita Restaurante, resaltará cómo la tradición puede ser memoria, pero también puede excelencia, empleo y futuro.

Finalmente, la primera jornada concluirá con ‘Patrimonio y Población’, de la mano de Mónica Rodríguez, de Fundación Silos, y Marcos Álvarez, alcalde de Sancedo, y la exposición del informe OCDE, a cargo del analista Marc Bournisien de Valmont. Una oportunidad para “conectar la realidad de Castilla y León con aprendizajes, indicadores y enfoques comparados que ayudan a mejorar las políticas públicas”. El cierre, después de las sesiones del Congreso, tendrá lugar en la Plaza Mayor de Santo Domingo de Silos que acogerá la música del cantautor Daniel Guantes y del Grupo Cuerda de Versos.

Segunda jornada

El segundo día del Congreso de Sostenibilidad Demográfica y Territorial comenzará con una reflexión esencial: ‘¿Cuáles son las raíces que sostienen la vida en nuestros pueblos?’, con el director de RTVCyL, Jorge Losada, que abordará el valor del relato, la identidad y la comunicación en la construcción de territorios con futuro.

Después, la mesa ‘¿Deberíamos volver?’ conversará sobre arraigo, retorno y nuevas formas de habitar el medio rural con Jorge Losada, María del Mar Martín (Gerente Codinse), Javi Barahona (Plataforma Ciudadana Poblando Abadengo) y Carolina Martín Sáez (alcaldesa de Orbita, Ávila).

Tras ellos, Borja Colón (coordinación de Políticas Públicas de la Diputación de Castellón) compartirá claves para avanzar hacia modelos más sostenibles e inteligentes desde la administración local: datos, innovación pública, cooperación institucional y servicios adaptados a la realidad de cada territorio.

Por su parte, ‘Empresas por el territorio’, contará con las experiencias de Fernando Castaño (Agalsa), Nemesio Herranz Herranz (CEO Nemesio Herranz SL), Blanca López (Espora Gourmet) y Julián Hoyuelos Quintanilla (presidente de Colear Cooperativa Lechazo), que hablarán de sus experiencias de negocio.

La última mesa, ‘Las cosas del lugar’, cerrará este Congreso con Félix Sanz (FOACAL), Juan Villa (Escultor), Desiré Ramos (Lola Glamour) y Virgilio Castro (Jabones El Zorro). El punto y final a las ponencias llegará del joven cantautor burgalés de aprendizaje autodidacta Daniel Guantes.