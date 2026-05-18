La VI Marcha contra el Cáncer aspira a superar los 6.500 participantes

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La VI Marcha contra el Cáncer, organizada por la delegación provincial de la AECC, volverá a llenar las calles de la ciudad el próximo 7 de junio con el doble objetivo de mostrar apoyo a los pacientes y sus familias y recaudar fondos para la investigación oncológica. La cita, ya consolidada como uno de los eventos solidarios más multitudinarios de la capital, aspira este año a batir su récord y superar por primera vez la barrera de los 6.500 participantes.

El presidente de la entidad en Burgos, Eduardo González, recordó que la iniciativa busca que los enfermos y su entorno "sientan que no están solos" al tiempo que "promueve hábitos de vida saludables mediante un paseo no competitivo y familiar".

Más allá de ese componente simbólico, González insistió en que financiar distintos proyectos científicos sobre las causas y el tratamiento de esta patología sigue siendo la principal prioridad de la asociación, de ahí el empeño en que este evento sea masivo. Al respecto, detalló que solo en 2025 la junta provincial destinó 265.000 euros a estudios en marcha, mientras que en los últimos ocho años la inversión acumulada supera los 1,8 millones.

Entre las principales novedades de esta sexta edición figura el recorrido, cambio motivado por la apertura de la nueva sede de la entidad, en la avenida de la Paz desde julio de 2025. Pasará a su vera la marea este año verdiblanca, tras partir a las 11.30 horas del Fórum Evolución. Antes habrá una sesión de zumba (10.30 horas) y a las 11.15, una batucada animará la salida.

La comitiva cruzará el puente de San Pablo para continuar por la avenida del Arlanzón hasta la calle Santa Casilda. Desde allí, los participantes recorrerán la calle Segovia y la avenida de la Paz, para desembocar en la plaza de España. Proseguirá por las calles Concordia, Laín Calvo y La Paloma, hasta llegar a la plaza del Rey San Fernando, donde se ofrecerá el tradicional avituallamiento de fruta y agua. Posteriormente, continuará hasta la plaza de Castilla y regresará por el paseo de la Audiencia y el Espolón para concluir de nuevo en el Fórum Evolución. En suma, el itinerario tiene "una distancia similar a la de ediciones anteriores", precisó González.

Los participantes estrenarán además una nueva camiseta con un diseño en degradado del blanco al verde y, para amenizar el recorrido, se incorporará un juego participativo, por lo que el presidente de la AECC recomienda llevar un bolígrafo. "En 14 puntos se plantearán preguntas sobre prevención y lucha contra el cáncer, y quienes completen correctamente las respuestas participarán en el sorteo de un premio saludable", indicó.

Aunque el listado de apoyos privados es largo, el patrocinador principal vuelve a ser Bridgestone, que asume ese papel desde la primera edición. Su director en la planta burgalesa, Leonardo Lamana, puso el acento en la responsabilidad social de la empresa y en la necesidad de apoyar la investigación, la prevención y la concienciación sobre una enfermedad cuya incidencia sigue creciendo. Lamana animó a los burgaleses a convertir "cada paso en una oportunidad para avanzar" en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Las inscripciones -que tienen un coste de 6 euros- ya pueden formalizarse tanto en la sede de la asociación como en distintos puntos de la ciudad y a través de internet, en la web enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/vi-marcha-burgos-contra-el-cancer, donde también hay posibilidad de aportar sin acudir, mediante la fila cero habilitada a tal efecto.