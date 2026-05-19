La cifra de inmuebles en venta se reduce en Burgos capital un 28% en el primer trimestre del año

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La cifra de viviendas en venta en Burgos capital se ha reducido un 28% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo trimestre de 2025. El porcentaje cae hasta el 21% si se habla del total de la provincia. En cualquier caso, la caída del stock de vivienda disponible en Burgos es una realidad y así lo refleja el estudio publicado por el marketplace inmobiliario idealista.com.

Se estima que en España existe un déficit cercano a las 800.000 viviendas. El ritmo al que se forman nuevos hogares supera con creces la creación de casas nuevas, provocando que el mercado cada vez cuente con menos vivienda disponible, una realidad a la que Burgos no es ajena.

Así, el interés por comprar en la ciudad se mantiene firme, lo que absorbe el producto disponible a un ritmo mucho más rápido de lo que se repone, y la obra nueva sigue siendo insuficiente, por lo que el mercado depende exclusivamente de la segunda mano, que se agota rápidamente.

El hecho de que la caída en la provincia sea menor que en la capital pone de manifiesto que la presión inmobiliaria está fuertemente centralizada. Fuera de la capital, el ritmo de ventas es más pausado o hay un stock residencial que tarda más en salir al mercado.

El resultado es que, por pura ley de oferta y demanda, cuando el stock disponible se reduce de forma tan acusada y la demanda se mantiene, los precios de venta tienden a subir. Sin embargo, a pesar del incremento, las operaciones de compraventa se siguen produciendo. De hecho, el mes de marzo se cerraba con 493 operaciones de este tipo, un 26% más que en el mes de febrero, precisamente porque hay muchos compradores compitiendo por un pastel más pequeño.