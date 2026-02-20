Burgos cierra 2025 con la mayor cifra de compraventa de casas desde 2015

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El año 2025 se despide batiendo récords y devolviendo al sector inmobiliario a niveles que no se veían en los últimos diez años. Tras superar definitivamente el bache de la crisis sanitaria, el pasado año se cerraba con unas cifras históricas de compraventa de vivienda, situando la actividad económica en su punto más alto de los últimos diez años, pero aún lejos de los máximos alcanzados en 2008.

El pasado ejercicio se firmaron en la provincia burgalesa 3.663 hipotecas sobre vivienda, poniendo de relevancia la aceleración constante que ha mostrado el mercado en los últimos años, a pesar de registrar crecimientos interanuales superiores al 10% en el precio, impulsado tanto por vivienda usada como por nueva.

La cifra total de 2024 se situó, tal y como apuntan los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, en 2.930 operaciones hipotecarias sobre vivienda en Burgos. Este incremento absoluto de 733 préstamos representa un crecimiento del 20% en la firma de hipotecas en la provincia.

Un aumento en las operaciones hipotecarias que responde a varias cuestiones. Por una parte, tras un periodo de tipos altos, las bajadas ejecutadas a finales de 2024 y durante 2025 por el Banco Central Europeo han hecho que el Euribor se modere, situándose en niveles más atractivos, favoreciendo que compradores que estaban aguardando condiciones más baratas se hayan decidido a comprar.

Por otra parte, en Burgos, como en otras capitales, el precio del alquiler ha seguido subiendo con fuerza, alcanzando máximos históricos en 2025. Para muchos ciudadanos, la cuota mensual de una hipoteca ahora resulta más barata o similar a lo que pagarían por un alquiler, lo que también ha incentivado la compra.

Atendiendo a la cuantía de las hipotecas firmadas en 2025, la cifra también alcanza máximos, no solo por un aumento de las operaciones, sino por el incremento del precio de la vivienda registrado de forma progresiva en los últimos cinco años.

Así, en 2025, se cerraron operaciones por un total de 412 millones de euros, lo que representa un incremento significativo frente a los 319 millones de euros registrados el año anterior. Este incremento supone un crecimiento del 22,5%, consolidando una tendencia al alza en el coste de las viviendas.

Evolución

Echando la vista atrás y analizando la evolución del mercado inmobiliario en Burgos, la situación de la provincia ha sido un reflejo del comportamiento del sector a nivel nacional. Si se toma como referencia el histórico año 2008, cuando se alcanzó el récord absoluto con 7.493 hipotecas, queda claro que los niveles actuales están lejos de aquella burbuja.

Tras la fase aguda de la crisis económica, en 2015 se firmaron 1.895 préstamos, iniciando una tendencia ascendente que alcanzó los 2.850 en 2017, antes de sufrir un ligero ajuste en 2018 con 2.40 operaciones y un repunte en 2019 con 2.63 hipotecas. La llegada de la pandemia en 2020 provocó una caída lógica hasta las 2.242 firmas, pero el efecto rebote fue inmediato y es que el mercado se disparó en 2021 hasta las 2.97 operaciones y tocó un nuevo máximo en 2022 con 3.374.

Sin embargo, este crecimiento se vio frenado en seco en 2023, donde el encarecimiento de los tipos de interés provocó un descenso significativo hasta las 2.458 hipotecas para volver a registrar nuevos incrementos en 2024 y 2025 como consecuencia del ajuste de los tipos.

Atendiendo a este pasado 2025 y por meses, enero y abril fueron los que registraron mayor movimiento, con 411 y 404 operaciones, respectivamente. En el lado contrario de la balanza, agosto y octubre con 227 y 254 firmas de hipotecas. A lo largo del año, también se registraron 32 firmas de hipotecas para solares por un valor de 29,6 millones de euros y 1.139 para otro tipo de locales por un total de 172 millones de euros.