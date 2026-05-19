El campamento urbano municipal, en el aire. Aspanias renuncia a la prórroga de la gestión

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Aspanias no realizará la segunda y última prórroga del contrato para la gestión de los campamentos urbanos municipales. La asociación burgalesa resultó adjudicataria de este servicio en 2023 por un periodo de dos años, con posibilidad de dos ampliaciones anuales de un año cada una. Al término del contrato inicial, en 2025, la entidad ya trasladó su intención de no asumir la primera prórroga al considerar que el programa se había encarecido de forma significativa.

El principal motivo fue el cambio de ubicación de las actividades tras el cierre temporal de las instalaciones de El Parral, que obligó a trasladar esta sede al Hospital Militar en colaboración con la Universidad de Burgos. Esta modificación, ajena a las condiciones económicas inicialmente pactadas, elevó los costes de transporte y alimentación hasta el punto de poner en jaque la viabilidad del servicio. El propio Ayuntamiento reconoció entonces esta circunstancia y se comprometió para el año siguiente a compensar ese sobrecoste (que cifró en torno a los 20.000 euros) mediante un expediente específico.

Con esa garantía, Aspanias aceptó continuar con la gestión durante el verano pasado. Sin embargo, la cantidad en cuestión sigue sin abonarse y la entidad no quiere asumir nuevos riesgos económicos. Aunque fuentes municipales aseguran que el pago continúa en tramitación, la asociación da por definitiva su renuncia a continuar al frente del programa.

Desde el área de Servicios Sociales rebajan, no obstante, el alcance de la situación al sostener que las conversaciones entre ambas partes siguen abiertas. Con todo, la ausencia del campamento urbano en la programación estival infantil ya presentada y publicada en la página web municipal evidencia que no las tienen todas consigo. De hecho, las fuentes consultadas asumen que, si ese diálogo (que Aspanias sí da por concluido) no prospera, cabría lanzar alguna propuesta alternativa que mitigara este vacío. Restan, eso sí, importancia a la pérdida, pues desde el departamento responsable indican que esta oferta de ocio en particular, pese a alcanzar los 300 participantes cada verano, no suele llenarse dado que existen abundantes iniciativas similares en la ciudad, desde las promovidas por la red pública de centros cívicos, hasta las impulsadas por entidades privadas.

En todo caso, de recuperarse en un futuro próximo se repensará para adaptarla a la demanda. Está por ver si el futuro pliego atenderá la reiterada petición del presidente de Aspanias, Jesús Cirujano, que en los últimos años sugería siempre que la ocasión se prestaba que este campamento se licite de forma conjunta con el de ocio inclusivo, que también gestiona la asociación burgalesa, en pro de una auténtica integración.

Éxito de la oferta de ocio inclusivo

A la espera de cómo se resuelva esta situación, lo cierto es que la propuesta específica de ocio inclusivo sí se desarrollará con normalidad este verano, al margen de la renuncia de la entidad a continuar al frente de la actividad ‘convencional’. El programa oferta en 2026 un total de 90 plazas, de las que la mitad están reservadas para menores con discapacidad, con el objetivo de favorecer la convivencia y la participación en igualdad de condiciones.

La actividad se organizará en tres turnos: del 6 al 11 de julio, del 20 al 25 de julio y del 3 al 8 de agosto, y, según aseguran desde Servicios Sociales, la demanda vuelve a superar ampliamente la oferta.

En la fase de preinscripción, cerrada el pasado 12 de mayo, se registraron 163 solicitudes correspondientes a 107 menores distintos, lo que supone un incremento superior al 50% respecto al año pasado. En consecuencia, todas las plazas ofertadas están ya cubiertas, si bien el 25 de mayo se publicará un listado con las vacantes que pudieran producirse, a las que se podrá optar a través del 010 a partir del 26 de mayo a las 8 horas.