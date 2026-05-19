Aguas de Burgos avanza en la conexión de sus infraestructuras mediante una nueva red de fibra óptica

Imagen de las obras en la Plaza España.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras con la ejecución de nuevas conexiones de fibra óptica entre distintas instalaciones estratégicas del ciclo integral del agua.

La actuación permitirá reforzar la transmisión de datos en tiempo real, mejorar la monitorización de las instalaciones y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Las obras tienen como objetivo completar la red propia de comunicaciones de Aguas de Burgos, conectando mediante fibra óptica infraestructuras que hasta ahora no disponían de esta tecnología. En concreto, la actuación enlazará la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar con los

depósitos de Villalonquéjar y Gamonal, además de renovar parte de la conexión entre las oficinas de Aguas de Burgos y una arqueta de sectorización situada en Plaza España.

La actuación se encuentra actualmente en ejecución en Plaza España, donde han comenzado los trabajos de canalización y conexión de la nueva red. Estas obras se suman a las ya realizadas previamente en Villalonquéjar.

La actuación contempla la instalación de más de 8 kilómetros de fibra óptica, aunque parte del trazado aprovecha canalizaciones municipales ya existentes.

Según explica Gustavo Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Aguas de Burgos, “esta red nos aporta mucha más independencia y mejora de forma muy importante el control, la monitorización y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en el sistema”.

La nueva infraestructura permitirá disponer de comunicaciones más estables, rápidas y seguras, evitando la dependencia de sistemas basados en radio o redes de operadores externos. Gracias a ello, Aguas de Burgos podrá gestionar con mayor eficiencia la información procedente de sensores, equipos de control y sistemas de telemando distribuidos por toda la red.

Entre las principales ventajas destacan la mejora en el envío de alarmas, la detección temprana de incidencias, la monitorización continua de parámetros de calidad del agua y la posibilidad de operar distintos elementos de forma remota y en tiempo real.

Esta actuación forma parte de la estrategia de digitalización de Aguas de Burgos para mejorar el control, la monitorización y la gestión del ciclo integral del agua mediante una red de comunicaciones propia y más eficiente.