Urbanismo aprueba el Estudio de Detalle para ordenar la parcela del centro social para San Juan Bautista

La parcela de equipamiento social está ubicada entre las calles Carmelo Bernaola y Marqués de Lorca.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El futuro centro social de San Juan Bautista ha dado un nuevo paso administrativo después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo abordó la aprobación inicial del Estudio de Detalle necesario para desarrollar el proyecto. Se trata de un trámite previo a la construcción del edificio que permitirá concretar cómo se implantará finalmente la futura dotación en la parcela municipal de equipamiento prevista para ello.

El encargado de presentar el expediente fue José Antonio López, que presidió la comisión de Urbanismo en sustitución temporal de Juan Manuel Manso, de baja médica. Durante su comparecencia, López definió la actuación como un «paso decisivo» dentro de un proyecto «largamente esperado» por el barrio.

Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá ahora a un periodo de información pública de un mes y posteriormente deberán solicitarse los informes sectoriales correspondientes antes de continuar con la tramitación definitiva.

Una parcela entre las calles Carmelo Bernaola y Marqués de Lorca acogerá esta dotación, mientras continúan otros trámites como la redacción del proyecto de ejecución que conduzca a la licitación de las obras, en un horizonte por concretar.

De acuerdo al proyecto ganador del concurso de ideas, redactado por la empresa MBG, se tiene muy en cuenta en el diseño el carácter residencial del barrio. El edificio será de una planta con dos volúmenes y cubierta a dos aguas, integrándose en un entorno de viviendas unifamiliares.