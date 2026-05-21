Así es el Museo de Física del IES Diego Porcelos que podrás visitar en la Noche Blanca de Burgos

Museo de Física del IES Diego Porcelos de Burgos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Este sábado, 23 de mayo, la ciudad de Burgos celebrará la 17ª edición de la Noche Blanca, «que pretende ser una manifestación cultural gratuita y abierta a todos los ciudadanos que se celebra en numerosos espacios de uso público, tanto abiertos como cerrados», señalan desde el Ayuntamiento burgalés. Cada año se unen nuevas actividades y lugares que visitar, algunos especialmente interesantes de ver esa jornada porque su acceso habitualmente está restringido.

En este 2026 vuelve a la programación el Museo de Física del IES Conde Diego Porcelos, que debutó en 2010. La muestra custodia una interesantísima colección de aparatos y instrumentos que provienen, en su gran mayoría, del Instituto de Burgos. «Cuando el Instituto se dividió, algunos enseres se quedaron allí, en el instituto Cardenal López de Mendoza, y otros vinieron aquí», señala José Matesanz, responsable del equipo de Patrimonio Histórico del centro, y subraya que «la ciencia también gusta en la Noche Blanca. Por ejemplo, El Museo de Historia Natural del López de Mendoza se llena todos los años».

Tras retirar su invitación en el Teatro Principal, los visitantes accederán al instituto en grupos de 25 personas en cuatro sesiones, de 6 de la tarde a 10 de la noche. «Primero veremos una selección de instrumentos en el laboratorio, donde explicaremos su historia y su funcionamiento, para luego hacer una visita libre por el museo, que está al lado», indica Nieves González, profesora de Física del Diego Porcelos, y recuerda que un alumno de Bachillerato le acompañará en las explicaciones. «Es importante que el alumnado se implique en estas actividades porque también son suyas».

La docente destaca algunos de los aparatos que más le fascinan. «Bueno, me gustan todos», ríe. «Llevaremos algunos al laboratorio y otros se podrán ver en el museo. Son muy interesantes la prensa hidráulica, la máquina de Wimshurst, el electroimán, la cuna de Newton, el fonógrafo, el puente de Wheatstone, la balanza hidróstática, el banco de Melloni, la cámara oscura, una batería de condensadores... te diría que todos».

En las últimas semanas, los alumnos han podido ver una pequeña muestra de la colección del museo en el hall del segundo piso del centro. Joyas del siglo XIX como una proyector de diapositivas, una galvanómetro de D’ Arsonval, una brújula de inclinación, un electroscopio de cuadrante o una botella de Leyden, entre otros. La docente, que lleva ocho años en este instituto, recuerda que cuando conoció su existencia «se quedó maravillada. Es una estupenda colección que con su apertura en la Noche Blanca queremos que sea más conocida», indica y recuerda que, además del alumnado, el Museo de Física es visitado por grupos de CEAS y de otros colegios. «Nieves lo explica muy bien y la gente se queda sorprendida con el origen y la actividad estos instrumentos científicos», señala Matesanz e invita a todos los burgaleses a acercarse el sábado a este centro educativo.