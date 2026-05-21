La seguridad privada se profesionaliza

Una gala en el salón de actos de Fundación Círculo reconoció la labor de los agentes de seguridad privada de Burgos.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos cuenta con 2.100 agentes de seguridad privada habilitados. Entre ellos crece la presencia femenina en un 20% a día de hoy. Un número insuficiente porque el de la seguridad privada es otro de los sectores donde no se cubren todas las vacantes existentes ante el incremento de la demanda de estos servicios. «Estamos sufriendo para encontrar vigilantes habilitados y estamos recurriendo a la profesionalización del sector para que resulte más atractiva a los jóvenes», señaló la presidenta de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad APROSER en Castilla y León, Rosa María Rodríguez.

Para atraer sabia nueva a la profesión y que la seguridad privada sea más atractivas a los jóvenes, la patronal del sector ha promovido el desarrollo un itinerario desde la Formación Profesional que arrancó este año. «Tenemos un ciclo formativo de grado medio en la provincia de Valladolid y en la de Zamora donde esperamos aumentar la profesionalidad y adaptarnos a los nuevos tiempos y que sea atractivo para ellos», señaló Rodríguez. Se trata de un grado medio de dos años y 2.000 horas de formación donde se camina hacia la profesionalización del sector y se abordan cuestiones como la digitalización.

Una profesión con salida puesto que la demanda de estos servicios es obligatoria por ley en infraestructuras críticas pero, también, se incrementa la demanda en el sector privado. «Es una actividad en continuo crecimiento, especialmente en el ámbito del retail y el industrial, de hecho Burgos es una de las provincias donde más crecimiento tenemos», remarcó la portavoz de la patronal del sector.

Rosa María Rodríguez realizaba estas declaraciones momentos antes de la entrega de medallas a 40 profesionales del sector con el que la Subdelegación del Gobierno en Burgos, Guardia Civil y Policía Nacional han querido celebrar el Día de la Seguridad Privada.

Un acto con el que «reconocemos su profesionalización, su complementariedad respecto a lo que hacen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y toda esa actividad preventiva que se nota menos pero que queremos compartir», señaló el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Una «relación del sector privado y público en un ámbito fundamental como la seguridad que queremos poner en valor», añadió el teniente coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, José Javier González. Esa relación estrecha se articula a través del Plan Coopera que cuenta con 20 empresas de seguridad privada adheridas. La Benemérita coordina las 450 licencias de armas tipo C para agentes habilitados con el reconocimiento TIP y unas 300 reconocidas como guardas rurales.

Una relación entre seguridad privada y agentes que ha ido cambiando con el tiempo. «Hemos evolucionado desde un principio de subordinación de lo privado a lo público y, actualmente, creo que estamos en un principio de complementariedad, ellos complementan nuestro trabajo en un pilar básico de la convivencia como es la seguridad», reivindicó el Jefe Provincial de la Policía Nacional en Burgos, José Carlos Donoso. Agentes de Policía Nacional y vigilantes de seguridad se coordinan a través del Proyecto Red Azul en el que participan 20 compañías del sector privado. Desde la Comisaría de Policía Nacional se realiza una labor de inspección y control de la actividad de las empresas de seguridad privadas, se llevan a cabo investigaciones para prevenir intrusismo y se tramita la documentación de habilitación de vigilantes que «se ha empezado a digitalizar los procedimientos de habilitación de las licencias de actividad», remarcó Donoso.

Durante el acto de reconocimiento por el Día de la Seguridad Privada, que conmemora la constitución de este sector hace 500 años. En 1518 el Rey Carlos I instauró la primera norma de seguridad privada en España destinada a la protección de montes y pinares. Una conmemoración en la que se ha reiterado «la evolución constante de un sector que ha demostrado una alta profesionalidad colaborando y facilitando informaciones necesarias para garantizar la seguridad y, también, las investigaciones policiales».

En concreto se han entregado 39 menciones y una placa honorífica a directores de seguridad, vigilantes de seguridad privada, guardas rurales y técnicos que han destacado por «su excelente labor profesional, teniendo en cuenta la especial peligrosidad, iniciativa profesional o transcendencia social»