El Correo de Burgos

El PCAS-TC defiende que el Condado de Treviño debe seguir formando parte de Burgos "frente a nuevos intentos anexionistas"

La formación responde a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre la posibilidad de incorporar el Condado de Treviño a Álava

Treviño, territorio burgalés dentro de Álava, reivindica en las urnas su deseo de anexionarse al País Vasco

Treviño, territorio burgalés dentro de Álava, reivindica en las urnas su deseo de anexionarse al País VascoICAL

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) defendió hoy a través de un comunicado que el Condado de Treviño “debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León”, y manifestó su firme defensa de la castellaneidad histórica, cultural, administrativa y política del Condado ante las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad jurídica de una hipotética incorporación del Condado de Treviño a Álava, así como la reiterada ofensiva política del PNV sobre este territorio castellano.

En un escrito recogido por Ical, la formación recuerda que Treviño “forma parte de Burgos y de Castilla desde hace siglos”. “Su pertenencia a Castilla no es una cuestión coyuntural ni negociable, sino una realidad histórica consolidada que no puede quedar subordinada a estrategias expansionistas del nacionalismo vasco ni a intereses políticos ajenos a la voluntad general del conjunto de Castilla y León”.

Asimismo, consideran “profundamente irresponsable” que, una vez más, el PNV trate de reabrir artificialmente un debate territorial cerrado, utilizando para ello iniciativas parlamentarias y presiones institucionales encaminadas a desgajar territorio castellano. “Estas maniobras solo contribuyen a generar confrontación y tensión entre territorios históricamente vecinos y vinculados”, afirman.

“Las declaraciones del ministro Torres evidencian, además, que cualquier modificación territorial exigiría necesariamente el consentimiento de Castilla y León y de las instituciones afectadas, tal y como establece el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añaden.

Por ello, tachan de “inaceptable” cualquier intento de presentar la anexión de Treviño a Álava como un proceso “inevitable o políticamente asumido”. Desde el PCAS-TC defienden que el Condado de Treviño “debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León”, reforzando sus servicios públicos, sus infraestructuras y sus vínculos con el resto del territorio castellano, "en lugar de alimentar debates identitarios promovidos desde fuera de Castilla.

Asimismo, el PCAS-TC reclama al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Burgos una posición firme y coordinada en defensa de la integridad territorial castellana, evitando ambigüedades y rechazando cualquier cesión ante las pretensiones anexionistas del nacionalismo vasco.

tracking