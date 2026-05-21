El PCAS-TC defiende que el Condado de Treviño debe seguir formando parte de Burgos "frente a nuevos intentos anexionistas"

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El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) defendió hoy a través de un comunicado que el Condado de Treviño “debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León”, y manifestó su firme defensa de la castellaneidad histórica, cultural, administrativa y política del Condado ante las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad jurídica de una hipotética incorporación del Condado de Treviño a Álava, así como la reiterada ofensiva política del PNV sobre este territorio castellano.

En un escrito recogido por Ical, la formación recuerda que Treviño “forma parte de Burgos y de Castilla desde hace siglos”. “Su pertenencia a Castilla no es una cuestión coyuntural ni negociable, sino una realidad histórica consolidada que no puede quedar subordinada a estrategias expansionistas del nacionalismo vasco ni a intereses políticos ajenos a la voluntad general del conjunto de Castilla y León”.

Asimismo, consideran “profundamente irresponsable” que, una vez más, el PNV trate de reabrir artificialmente un debate territorial cerrado, utilizando para ello iniciativas parlamentarias y presiones institucionales encaminadas a desgajar territorio castellano. “Estas maniobras solo contribuyen a generar confrontación y tensión entre territorios históricamente vecinos y vinculados”, afirman.

“Las declaraciones del ministro Torres evidencian, además, que cualquier modificación territorial exigiría necesariamente el consentimiento de Castilla y León y de las instituciones afectadas, tal y como establece el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añaden.

Por ello, tachan de “inaceptable” cualquier intento de presentar la anexión de Treviño a Álava como un proceso “inevitable o políticamente asumido”. Desde el PCAS-TC defienden que el Condado de Treviño “debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León”, reforzando sus servicios públicos, sus infraestructuras y sus vínculos con el resto del territorio castellano, "en lugar de alimentar debates identitarios promovidos desde fuera de Castilla.

Asimismo, el PCAS-TC reclama al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Burgos una posición firme y coordinada en defensa de la integridad territorial castellana, evitando ambigüedades y rechazando cualquier cesión ante las pretensiones anexionistas del nacionalismo vasco.