La Semana Cidiana y el eclipse solar avanzan junto al futuro espacio cultural del Fórum

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos reforzará en los próximos meses tres de sus líneas de proyección cultural, turística y científica con la programación de la Semana Cidiana, las actividades vinculadas al eclipse solar total del 12 de agosto y la futura exposición sobre los grandes dinosaurios de la Sierra de la Demanda en el Fórum Evolución. La ciudad avanza en la contratación del mercado medieval, prepara nuevos concursos para ampliar la agenda cidiana, incorpora un concierto especial Candlelight frente a la Catedral durante la noche del eclipse y activa junto a la Universidad de Burgos el proyecto expositivo Gigantes, concebido para el nuevo espacio cultural de la segunda planta del Fórum.

El Consejo de Administración de ProBurgos aprobó este jueves los acuerdos que permiten desarrollar estas iniciativas, entre ellos la contratación de la organización del mercado medieval de la Semana Cidiana 2026, la convocatoria de dos concursos de proyectos y el convenio de colaboración con la Universidad de Burgos para la muestra Gigantes. Grandes dinosaurios de la Sierra de la Demanda Burgalesa.

La Semana Cidiana incorporará de nuevo el mercado medieval como uno de sus principales puntos de actividad, mientras que los dos concursos aprobados permitirán sumar propuestas culturales y de dinamización vinculadas al recreacionismo, el universo cidiano y la ambientación medieval. Uno de los procedimientos estará dirigido a asociaciones culturales y colectivos relacionados con este ámbito, y el otro se abrirá a profesionales y entidades culturales especializadas, con el objetivo de ampliar una cita que figura entre los acontecimientos turísticos y culturales con mayor capacidad de atracción en la ciudad.

Burgos prepara también nuevas acciones para el eclipse solar total que podrá contemplarse el 12 de agosto, una fecha que situará a la ciudad entre los destinos europeos destacados para la observación de este fenómeno astronómico. La programación incluirá un concierto especial Candlelight frente a la Catedral durante la noche del eclipse, dentro de una agenda más amplia con actividades culturales, propuestas divulgativas y acciones promocionales orientadas a reforzar la proyección nacional e internacional de la ciudad.

Los dinosaurios de la Demanda llegan al Fórum

El nuevo espacio expositivo de la segunda planta del Fórum Evolución incorporará como una de sus grandes propuestas la muestra Gigantes. Grandes dinosaurios de la Sierra de la Demanda Burgalesa, un proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad de Burgos y pensado para acercar al público la riqueza paleontológica de la provincia. La exposición aspira a consolidar este ámbito del Fórum como un lugar de referencia para la programación cultural, científica y divulgativa de la ciudad.

El yacimiento de La Pedraja conserva más de un millar de huellas repartidas en 14 afloramientos, pertenecientes a 123 icnoespecies de dinosauriosMALOPEZ

La muestra contará con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y con la colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. El recorrido incluirá fósiles originales, réplicas de gran formato, experiencias inmersivas y recursos de realidad virtual y aumentada relacionados con los grandes saurópodos hallados en la provincia. El proyecto se completará con talleres educativos, visitas guiadas, conferencias y actividades dirigidas al público familiar y escolar.

Burgos volverá a promocionarse en San Sebastián Gastronomika

ProBurgos ha aprobado además la participación de Burgos en San Sebastián Gastronomika 2026, uno de los principales encuentros gastronómicos de Europa. La ciudad volverá a utilizar este escaparate para difundir su oferta hostelera y agroalimentaria dentro de la estrategia Burgos City of Gastronomy, vinculada a la promoción del producto local, la cocina burgalesa y el posicionamiento de la capital como destino gastronómico.

La campaña industrial supera 1,2 millones de impactos

La sesión sirvió también para conocer los resultados de la campaña Burgos, corazón industrial, impulsada para reforzar el posicionamiento de la ciudad como enclave productivo y favorecer la captación de actividad económica e interés empresarial. La estrategia ha superado ya los 1.244.000 impactos digitales en España y ha generado más de 6.800 clics hacia los contenidos y acciones vinculados a la campaña, desplegada en Google, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook y Spotify.

La campaña ha permitido captar 54 contactos interesados en recibir información sobre oportunidades de implantación, actividad económica y desarrollo de proyectos en Burgos. Su difusión ha tenido especial presencia en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla y León, territorios considerados de interés para atraer actividad empresarial hacia la ciudad.

Uno de los contenidos principales de esta estrategia es el videopodcast Burgos, corazón industrial, con conversaciones con responsables de empresas implantadas en la ciudad que explican desde su experiencia las ventajas de Burgos como entorno productivo. Los contenidos publicados en el canal de YouTube de ProBurgos acumulan ya más de 354.000 visualizaciones y cerca de 1.150 horas de reproducción. Hasta ahora se han difundido entrevistas con Andrés Hernando, de Hiperbaric, y Ricardo García, de Benteler, y se han grabado nuevas conversaciones con representantes de Antolin, Fae, Komtes y Gonvarri.

El Consejo abordó también distintos expedientes técnicos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras gestionadas por ProBurgos, entre ellos actuaciones vinculadas a servicios técnicos, conservación de instalaciones y mejora de los sistemas eléctricos de emergencia del Fórum Evolución y del Complejo de la Evolución Humana.