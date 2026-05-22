Las empresas de limpieza alertan en Burgos del impacto del absentismo y la burocracia

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El sector de la limpieza profesional busca en Burgos soluciones a los principales problemas que amenazan la viabilidad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que lo integran: el absentismo laboral, la dificultad para encontrar trabajadores y el exceso de burocracia. Más de un centenar de representantes de la patronal estatal (Afelín), con la asociación provincial como anfitriona, se dan cita en el Fórum Evolución para abordar una situación que, en términos generales, consideran "cada vez más compleja".

El presidente de la agrupación nacional, Jesús Martín, explicó que el objetivo del encuentro es analizar los "principales retos" y señaló, por preocupante, los vinculados al personal. "Pese al elevado nivel de desempleo no encontramos mano de obra", lamentaba, para subrayar que esta carencia se agrava durante la campaña de verano, cuando las empresas requieren refuerzos para cubrir vacaciones. "Hay 475.000 trabajadores en limpieza en España y necesitamos contratar a cerca de 100.000 personas para estas suplencias", señaló. "A ver cómo lo hacemos", añadió, confiado en que "de alguna manera" capearán el temporal como suelen hacerlo cada año.

Al respecto, Martín apuntó a un problema estructural detrás de la falta de candidatos para determinados puestos. A su juicio, algunas "ayudas públicas y subsidios" provocan que parte de los potenciales trabajadores no encuentren atractivo incorporarse al mercado laboral en determinadas condiciones salariales. "Nosotros ofrecemos un salario a cambio de trabajo. Estamos compitiendo con el Estado, que paga sin obligación laboral y hay gente que echa números y no le compensa", insistió.

Otra de las grandes preocupaciones trasladadas por el sector es el aumento de la carga burocrática y regulatoria que soportan las empresas. Al respecto, el vicepresidente de Afelín y presidente de la patronal burgalesa, Jesús Martínez, advertía de la necesidad de reducir las trabas administrativas que dificultan la actividad diaria de las compañías. En la misma línea, Martín aseguró que gran parte del trabajo de oficina en las empresas de limpieza está hoy condicionado por el cumplimiento normativo. "La principal actividad que hacemos en las oficinas es dedicarnos a la burocracia, a entenderla y a aplicarla", criticó, tras considerar que el exceso de regulación resta competitividad a las empresas españolas. Reclamó, por tanto, simplificar procedimientos y normativas para aliviar la presión.

Extienden la exigencia a la contratación pública, ámbito en el que las exigencias suelen perjudicar en particular a las pymes. Aunque desde el sector reconocen que "algunos procedimientos se han simplificado en los últimos años", solicitan que las licitaciones se fraccionen en lotes, para que sean asumibles por negocios de menor tamaño y denuncian que las adjudicaciones sigan "sin reflejar los costes reales del servicio, especialmente tras el incremento del salario mínimo y de otros costes laborales" que, en todo caso, precisó Martín, "impone la propia administración".

Además de poner el foco en estas preocupaciones, la jornada celebrada en Burgos también dedica parte de sus ponencias y debates a la digitalización y la robotización del sector. Y es que desde Afelín consideran que la incorporación de nuevas tecnologías será fundamental para mejorar la competitividad y optimizar procesos en los próximos años.

Pese al avance de herramientas automatizadas y maquinaria cada vez más eficiente, el presidente de la patronal descartó que la robotización vaya a destruir empleo de forma masiva, ya que, en su opinión, la tecnología "permitirá liberar tiempo de tareas repetitivas para que los trabajadores puedan centrarse en otras funciones de mayor valor añadido".

Además, el representante de la patronal burgalesa defendió que la digitalización y la inteligencia artificial marcarán el futuro inmediato del sector. Martínez auguró "cambios profundos" a corto plazo, "en tres o cuatro años", tanto en la gestión como en la prestación de los servicios de limpieza. En ese sentido, explicó que ya empiezan a implantarse máquinas autónomas capaces de programarse y trabajar de forma independiente, y apuntó a que el siguiente paso será la incorporación de inteligencia artificial para que esos equipos puedan identificar tipos de suciedad y actuar en consecuencia con autonomía.

Martínez recordó el peso económico y social que tiene el sector tanto en Burgos como en el conjunto de Castilla y León. Según detalló, la provincia cuenta con más de 3.000 trabajadores y entre 140 y 150 empresas vinculadas a esta actividad, mientras que en la comunidad autónoma el sector ronda los 22.000 empleos. El vicepresidente de Afelín reivindicó además el carácter "integrador" de la limpieza profesional, al tratarse de un ámbito especialmente feminizado y que ofrece oportunidades laborales tanto a personas con discapacidad como a trabajadores migrantes.