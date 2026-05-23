Del instituto Rydell al Fórum. 'Grease' revive en Burgos para celebrar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada Familia volverá a llenar de música y baile el escenario, como acostumbra desde hace dos décadas. En este caso, cierto sabor a nostalgia completa una propuesta que desplegarán desde hoy mismo en el Fórum Evolución, convertido en el mítico instituto Rydell. A él regresan Danny y Sandy para revivir por enésima vez su historia de amor a ritmo de rock and roll. ‘Grease’ revive, pues, para festejar. Y es que la representación del mítico musical ambientado en los años cincuenta que, décadas después de su estreno, sigue conquistando generaciones, no será una más dentro de la amplia trayectoria del grupo juvenil que la protagoniza. En 2025 celebra el vigésimo aniversario del proyecto educativo y artístico en el que, a golpe de espectáculo, se han embarcado cientos de jóvenes burgaleses. Para conmemorar esta efeméride, decidían recuperar precisamente el título con el que comenzó todo.

En esta ocasión, más de ochenta jóvenes tomarán el Fórum para dar vida a los inolvidables personajes del ya clásico musical y narrar una historia que aún emociona «por su mezcla de amistad, rebeldía, crecimiento personal y primer amor» y aúpa la propuesta a «fenómeno cultural, atemporal e icónico». Así lo entienden desde el centro juvenil responsable de rescatarlo para la ocasión y destacan que ‘Grease’ representa mucho más que una propuesta artística. «Es una invitación a seguir creyendo en el amor, en cada instante», explican, para definir la vida como «un carrusel de emociones, actos y decisiones que nos definen».

El proyecto que alumbra este espectáculo busca transmitir valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso, «pilares sobre los que se ha construido la actividad del centro durante las últimas dos décadas».

Danny Zuko lidera la banda de los T-Birds, siempre con chupa de cuero. Cantarán en su taller ‘Greased Lightnin’ECB

Porque el Centro Juvenil de la Sagrada Familia nació hace veinte años con el objetivo de crear «un espacio para la formación humana y cristiana, para el ocio y la diversión y, sobre todo, un lugar en el que cada cual se sienta como en casa». Desde entonces, más de mil jóvenes han pasado por sus actividades, muchas de ellas vinculadas al teatro musical, convertido con el tiempo en «una de las señas de identidad» del colectivo.

A lo largo de este tiempo, el grupo ha subido a escena grandes títulos como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Mamma Mia!’, ‘Jesucristo Superstar’, ‘We Will Rock You’, ‘Los Miserables’ o ‘La Bella y la Bestia’, en producciones que implicaban a jóvenes, familias, voluntarios y educadores. «Cada montaje ha supuesto meses de ensayos, convivencia y aprendizaje compartido», en una experiencia que el propio centro define como «crecer en familia».

La trayectoria del proyecto también ha recibido reconocimientos fuera de Burgos. En 2018, el grupo obtuvo el Premio Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola, mientras que en 2019 fue distinguido por Fedisfibur «por la labor de accesibilidad hacia todos los colectivos de capacidades diversas en nuestros espectáculos».

En esta apuesta firme ahondará también, desde hoy mismo, la representación de ‘Grease’. La primera función, programada para esta mañana, a las 11.30 horas, estará especialmente adaptada para colectivos de capacidades diversas. Contará con interpretación en lengua de signos gracias a la colaboración de Aransbur y con subtitulado en directo realizado por MQD. Además, el patio de butacas se adaptará para facilitar la asistencia de personas en silla de ruedas. Está prevista la participación de «más de un centenar de personas sordas y sus familias» procedentes tanto de Burgos como de otros puntos de Castilla y León.

Sobre el escenario estarán 83 jóvenes, aunque desde la organización recuerdan que detrás del espectáculo existe una amplia red de colaboración que aporta tiempo, experiencia y trabajo de manera desinteresada. «Ser parte de este pequeño milagro es una experiencia única y emocionante», aseguran desde el centro juvenil.

En total, se han programado ocho representaciones los días 23, 24, 30 y 31 de mayo, que tendrán lugar en la sala de congresos y el auditorio. Las entradas tienen precios entre 15 y 18 euros y pueden adquirirse en las taquillas habituales y en TeleEntradas.