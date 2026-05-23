Burgos mira al cielo desde el Castillo a la espera del eclipse

Unas 300 personas observaron la Luna, Júpiter y Venus desde el cerro del Castillo de Burgos.V. M.

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El cerro del Castillo de Burgos se convirtió anoche en un improvisado observatorio astronómico al aire libre. Unas 300 personas se dieron cita junto al Centro de Biodiversidad para disfrutar de una noche mágica bajo las estrellas, en una actividad que forma parte del programa organizado por el Ayuntamiento de Burgos con motivo del esperado eclipse solar del próximo 12 de agosto.

En el lugar, espacio ideal por su altura para contemplar el cielo nocturno y entre las diez y las doce de la noche, los asistentes pudieron disfrutar de una noche despejada y compartir una experiencia didáctica al aire libre.

Para la observación, miembros de Astroburgos desplegaron un total de cinco telescopios de alta resolución. A través de ellos, los burgaleses pudieron contemplarlos cráteres y relieves de la Luna, Júpiter y sus satélites más cercanos o el brillo de Venus, además de aprender a identificar diversas constelaciones clave de la noche veraniega gracias a las explicaciones de los expertos.

La actividad se repite hoy en el mismo horario y ubicación. Para asistir se necesita invitación previa.