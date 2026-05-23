Muere un burgalés de 57 años en la ruta a pie de Los 10.000 del Soplao

Salida en la mañana de este sábado de Los 10.000 del Soplao, que se tiñeron de luto por el fallecimiento de un participante burgalés.Miguel de la Parra

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

Un participante de Los 10.000 del Soplao, de 57 años y procedente de Burgos, ha fallecido a primeras horas de este sábado en la prueba de ruta a pie como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía, en el kilómetro 7, según ha informado la organización del evento en un comunicado en el que ha lamentado la muerte.

Los servicios médicos de la prueba y el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria han asistido al hombre, al que le han practicado maniobras de reanimación durante casi una hora sin éxito.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso poco antes de las 10.00 horas y también movilizó hasta el lugar a agentes de la Guardia Civil.

Debido a este trágico suceso, la organización ha decidido suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música a través de la megafonía en la meta de Cabezón de la Sal.

Se trata del primer deportista que fallece en el transcurso de la prueba, que comenzó en 2007, hecho por el cual Los 10.000 del Soplao ha mostrado su profunda tristeza y desolación.

Este es uno de los eventos deportivos más multitudinarios que se celebran en la comunidad vecina y tiene una gran proyección nacional.

Esta cita en Cabezón de la Sal cuenta con pruebas de ultramaratón, ciclismo (bicicleta de montaña, gravel y ebike), maratón, speed trail (media maratón), ruta a pie y rutas adaptadas.