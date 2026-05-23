Las terrazas de la Flora amenizadas por Achilipop y vestidas con las tapas de Paquita Mariví y La Graciosa para celebrar el Comercio Justo.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El 23 de mayo se celebra antes de que arranque la Noche Blanca. Así lo propuesto el grupo de trabajo Burgos por el Comercio Justo que organizo como previa de la gran cita cultural un Vermú Floreado para reivindicar el consumo responsable y con conciencia. «Se trata de una iniciativa inédita que busca llenar la Plaza de la Flora de música, ambiente festivo y actividades que promueven el valor del comercio justo», señala el portavoz del grupo de trabajo por el Comercio Justo, Andrés Amayuelas.

Una actividad que, por primera vez, vincula a la hostelería. El vermut se ha organizado en colaboración con dos establecimientos hosteleros de la ciudad como son Paquita Mariví y La Graciosa. «Es la primera de mas actividades que se llevarán a cabo en torno al comercio justo con la hostelería ahora que este movimiento esta entrando en la inclusión de productos locales de proximidad que cumplen los criterios de comercio justo», remarca Amayuelas.

Durante las consumiciones en estos locales, los clientes han recibido un detalle de Comercio Justo mientras el grupo Achilipop animaba con su música de los 80,90 y 2000 el vermú.

El día elegido por la organización, integrada por Intermón Oxfam, Cáritas, Amycos, Fundación Oxígeno la Oficina de Cooperación de la Universidad de Burgos y el Ayuntamientos, coincide con la Noche Blanca, una actividad por la que los burgaleses salen en tromba a disfrutar de una ingente oferta cultural que se desarrolla durante la noche, sino por otras razones. Es el Día Internacional de la Diversidad Biológica cuyo lema para este año es 'Actuar localmente para lograr un impacto global' que conecta con el lema escogido por Comercio Justo 'A nuestra salud'.

La iniciativa ha incluido durante todo el desarrollo una zona de talleres e información sobre los criterios de comercio justo en los que Burgos está próxima a revalidar reconocimiento. La capital es 'Ciudad por el Comercio Justo' desde 2016 y ahora que toca renovar el reconocimiento «sacamos nota al revisar los principios que se valoran no creo que se podrá sacar distinción en alguna categoría», reconocen los impulsores del sello.

Esta campaña de sensibilización permite ampliar el conocimiento sobre lo que son productos de Comercio Justo. Si pensabas que solo esta pensado en café y chocolate, errarás. «Tradicionalmente los productos de Comercio Justo son aquellos producidos en países del Sur pero desde hace unos años se aplica también a comercios de proximidad si cumplen con los mimos diez criterios y que persigue fomentar una economía solidaria y más justa», reivindica.

Esos diez principios por el comercio justo son: pago del precio justo al productor, sin trabajo infantil o forzoso, sin discriminación por raza, religión o discapacidad y equidad de género, buenas condiciones de trabajo, facilita el desarrollo de habilidades en los empleados y comunidades, promoción del comercio justo y respeto por le medio ambiente en su producción y distribución.