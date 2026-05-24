Cultura a pie de calle en Burgos, éxito asegurado

Circo, música y danza aérea marcan una Noche Blanca con gran presencia en la calleSANTI OTERO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo de la Noche Blanca es un decir, ya que la luz del día también estuvo muy presente a lo largo de la jornada del sábado en distintos enclaves de Burgos. Con una amplia variedad de propuestas culturales para distintos tipos de públicos, la ciudadanía demostró una vez más su capacidad de respuesta cada vez que las calles cobran vida.

La Noche Blanca, que en el fondo no es tan noche, arrancó a la hora del vermú en el espacio de Los Cuatro Reyes. Desde el paseo del Espolón, Dj Güesp se plantó mano a mano con Maikkel para ofrecer una TrainSesión con hip hop (rap, grafiti y break dance) como telón de fondo. Por si las moscas, Güesp confesaba antes de ponerse manos a la obra que había incluido Paquito Chocolatero en su repertorio por si las moscas.

La energía vibrante de esta velada musical que se prolongó hasta las 17:30 horas se trasladaría posteriormente al paseo Sierra de Atapuerca. Allí, niños y mayores contuvieron el aliento al ver aparecer a De Peluche, un titánico mono articulado de seis metros de altura de la compañía Efimer que dejó a todo el mundo boquiabierto.

Conforme avanzaba la tarde y con la temperatura bajando tras una calurosa mañana, el casco histórico empezó a llenarse de personas de un lado a otro. Quienes optaron por desplazarse hasta la plaza del Rey San Fernando se toparon con la hipnótica delicadeza de Epiphytes, un espectáculo belga de circo y danza contemporánea donde cuatro acróbatas desafiaban la gravedad en una compleja estructura metálica. Todo un acierto, sin duda, incluir esta propuesta en la programación.

Mientras muchos hacían cola para un sinfín de exposiciones y talleres, otros se dirigían recién empezada la noche hasta el parque Virgen del Manzano. A diferencia de anteriores ediciones, la Noche Blanca adolecía bastante este año de conciertos. Sin embargo, los burgaleses Lobocordero se bastaron y sobraron para engrandecer el escenario.

«Había ganas después de tanto tiempo sin tocar en Burgos. Y más en una plaza al aire libre», reconocía Paco Juez, vocalista del grupo, tras recordar que el último bolo de Lobocordero en la Noche Blanca fue en San Agustín. Un lugar mucho más apartado y, por ende, con menor capacidad de convocatoria.

Para celebrar la noche como es debido, Lobocordero presentó en directo Casa. Una canción sumamente especial por el contenido de la letra que verá la luz, con vídeo incluido, el próximo viernes. Por si fuera poco, la banda ha participado en la composición del himno de un club de fútbol que saldrá dentro de poco.

Sin duda, uno de los momentos más espectaculares de la Noche Blanca fue obra de Muaré Experience. Todo un clímax visual en la plaza de Santa Teresa que confirmó con creces por qué esta propuesta era uno de los platos fuertes. Y es que sorprendió sobremanera ver a una docena de artistas suspendidos a más de 30 metros de altura sobrevolando las cabezas de ciertos de burgaleses mientras la banda Duchamp Pilot atronaba con un rock psicodélico en directo.