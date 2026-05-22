El PP asegura que los feriantes tienen «interés» en instalar las barracas en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026 a la vuelta de la esquina, la presencia de las barracas continúa en el aire. A pesar de que los feriantes dejaron claro la semana pasada que rechazan de pleno volver a ubicarse en la calle Laredo, el concejal de Festejos, César Barriada, aseguró este viernes que existe «interés» por parte de los empresarios que «habitualmente» vienen a Burgos para instalar sus atracciones.

Lo único que por ahora se sabe a ciencia cierta es que las bases continúan sin redactarse. Según Barriada, están prácticamente «terminadas» y serán «republicitadas en próximas fechas» tras la apertura de un procedimiento de concurrencia competitiva.

Nada más dijo Barriada al respecto. A expensas de los pasos que pueda dar el equipo de Gobierno del Partido Popular para salvar los muebles tras el malestar que generan las barracas en las proximidades del barrio de Villatoro, el presidente de la Asociación de Feriantes Autónomos, David Galera, ya declaró recientemente a este periódico que «la sensación general es que a la calle Laredo no vamos».