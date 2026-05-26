El turismo internacional impulsa las noches de hotel en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos recibió más turistas en el primer cuatrimestre del año, pero el dato que mejor mide el momento del sector está en las noches de alojamiento. Entre enero y abril, la ciudad registró 224.983 pernoctaciones, un 10,04% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de viajeros creció un 4,21%, hasta los 144.881. La diferencia entre ambas cifras apunta a un arranque de año con estancias algo más largas y con mayor peso del visitante internacional.

La mejora se aprecia también al ampliar la comparación con los dos ejercicios anteriores, ya que frente al primer cuatrimestre de 2024, Burgos ganó un 9,21% de viajeros y un 7,46% de pernoctaciones. La distancia aumenta al mirar a 2023, con un incremento del 17,11% en visitantes y del 11,45% en noches de alojamiento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística difundidos por el Ayuntamiento de Burgos. En tres años, la ciudad ha elevado su capacidad de atracción en un tramo del calendario en el que la actividad turística depende en buena medida de la programación cultural, los congresos, los eventos y las acciones para repartir la llegada de visitantes fuera de los meses centrales del año.

El turismo internacional empuja las pernoctaciones

El impulso más visible procede del turismo internacional, dado que las pernoctaciones de extranjeros aumentaron un 20% respecto al primer cuatrimestre del año pasado, casi tres veces por encima del crecimiento de viajeros internacionales, que fue del 6,77%. Ese desfase resulta relevante porque indica que el visitante de fuera llegó más y, sobre todo, permaneció más tiempo en la ciudad.

El turismo nacional también contribuyó al crecimiento del periodo, aunque desde el consisotorio burgalés se destaca especialmente la evolución del mercado extranjero y la mejora de la estancia media y, además, se atribuye parte de esta evolución a la programación cultural, congresual y turística promovida a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, junto con los grandes eventos y las acciones dirigidas a repartir la llegada de visitantes durante más meses del año.