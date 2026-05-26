La huelga como último recurso si no se desbloquea el convenio de la sanidad privada en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Pese a rebajar sus pretensiones iniciales, los sindicatos mayoritarios se niegan a aceptar las reglas del juego que pretende imponer la patronal de la sanidad privada en la provincia de Burgos. Con cuatro propuestas sobre la mesa y ninguna aceptada, Comisiones Obreras y UGT no descartan ir a la huelga en caso de ser necesario. De momento, han logrado movilizar este martes a más de un centenar de trabajadores frente al hospital Recoletas para exigir un convenio digno tras varios meses de negociaciones infructuosas.

El principal escollo reside, tal y como explica la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Berta López-Gómez, en los bajos salarios que perciben los empleados del Grupo 5. Cobran el mínimo interprofesional, que «por ley lo tienen que pagar», y la patronal no parece estar dispuesta a ofrecer más de 17.000 euros anuales. Los sindicatos, por su parte, lanzaron una primera propuesta de 19.230 euros que han ido rebajando paulatinamente.

Aceptar las pretensiones actuales de las organizaciones sindicales conllevaría una subida salarial de «427 euros por trabajador». Sin embargo, las empresas no parecen estar dispuestas a dar su brazo a torcer en este sentido. Está por ver, además, si UGT y CCOO logran rascar al menos un día de asuntos propios pese a solicitar inicialmente cuatro.

Otro punto de desencuentro son las horas extra, que no se pagan como tal sino como ordinarias. Por otro lado, la patronal plantea un convenio con una vigencia de cinco años y los sindicatos se niegan en redondo y exigen que sea de tres porque el anterior apenas supuso una «subida anual del 1%». Lo ideal, según remarca López-Gómez, sería volver a las condiciones de 2012. Por lo menos en lo que jornada laboral se refiere, con 1.698 horas anuales de tope frente a las 1.712 a día de hoy.

Manifestación de CCOO y UGT frente a Recoletas.TOMÁS ALONSO

Lógicamente, los sindicatos también esperan que el acuerdo, si es que se produce, tenga carácter retroactivo. Algo que no sucedió, según enfatiza la presidenta del comité de empresa de San Juan de Dios, Pilar López-Gómez, cuando se suscribió el anterior convenio. De hecho, no le extrañaría que la patronal pretenda alargar esta situación para que los trabajadores se queden «sin cobrar atrasos».

Por ahora, lo único que pueden hacer los sindicatos es esperar a la reunión convocada para el 2 de junio con el fin de abrir una nueva vía de negociación. Con una última propuesta ya remitida a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT mantiene la «esperanza» de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. De lo contrario, proseguirán las manifestaciones mientras la huelga planea sobre los más de 1.500 trabajadores de la sanidad privada que operan en la provincia, tanto en hospitales como en clínicas e incluso en servicios externalizados del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).