Dos acusados se enfrentan a penas de 7 y 8 años por sendas puñaladas en Burgos

Restos de sangre de la puñalada en la madrugada del 25 de julio de 2023 junto a la Plaza de Roma.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos juzgará en junio dos causas distintas por intentos de homicidio con arma blanca ocurridos en la capital y en la provincia, ambos con víctimas que sufrieron heridas abdominales graves y precisaron intervención quirúrgica. La Fiscalía considera que en los dos casos existió ánimo de matar y solicita penas de siete y ocho años de prisión para los acusados, además de indemnizaciones por las lesiones, las secuelas y el daño moral.

El primero de los casos sucedió en la madrugada del 25 de julio de 2023, cuando, según el escrito de acusación, el acusado se cruzó con la víctima a la altura de la Plaza de Roma con la calle Alejandro Yagüe de Burgos y, sin mediar palabra, sacó una navaja que llevaba encima y le asestó una puñalada en el abdomen.

La Fiscalía sostiene que la agresión provocó una herida de 2,5 centímetros en el flanco abdominal izquierdo, con salida de contenido intestinal, por lo que la víctima tuvo que presionar la zona hasta la llegada de los servicios sanitarios. Dos acompañantes acudieron a auxiliarle y retuvieron al presunto agresor, que, según la acusación, también intentó atacarles con la navaja.

El herido necesitó una intervención quirúrgica bajo anestesia general el mismo día de los hechos y permaneció ingresado hasta el 14 de agosto de 2023. El proceso de curación se prolongó durante 46 días, con 21 días de perjuicio grave y 25 de perjuicio moderado, y le quedaron varias cicatrices abdominales como secuelas.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y pide para el acusado siete años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También reclama que indemnice a la víctima con 14.000 euros por las lesiones y los daños morales.

Discusión en Cogollos

El segundo procedimiento se refiere a unos hechos ocurridos sobre las 11.35 horas del 25 de septiembre de 2024 en un centro situado en la calle La Estación de Cogollos. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado mantuvo una discusión con otro trabajador en una nave del recinto y, tras desplazarse a una nave contigua, cogió un cuchillo, regresó al lugar donde estaba la víctima y le propinó una puñalada en el abdomen.

La acusación sostiene que el ataque se produjo con ánimo de causar la muerte y recoge que, durante la agresión, el acusado habría dicho a la víctima que la iba a matar y que no saldría viva de allí. El herido, de 61 años, sufrió una lesión abdominal con perforación intestinal que le afectó 163 días. El Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita ocho años de prisión.