Detenida una pareja en Burgos tras robar con violencia en un súper: ella tenía dos cuentas pendientes con la Justicia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo este lunes en Burgos una pareja de jóvenes después de ser sorprendidos cuando intentaban superar la línea de cajas de un supermercado ubicado en la zona oeste de la ciudad sin abonar una serie de productos valorados en más de 230 euros.

La intervención policial se iniciaba sobre las 19:50 horas a raíz de una llamada por parte del servicio de seguridad del establecimiento alertando de la retención de un varón que, poco antes, había tratado de llevarse sin pagar varios productos de alimentación en compañía de una mujer.

A su llegada, los agentes constataron la fuerte agresividad del joven, quien intentó repetidamente zafarse del vigilante tratando de agredirle. De hecho, llegó a realizarle varias magulladuras y una herida visible en el antebrazo derecho.

Ante tales hechos, se procedió a la detención del joven, investigado por un presunto robo con violencia, mientras simultáneamente otros efectivos daban una batida por la zona tratando de localizar a la mujer.

Al cabo de unos minutos, la mujer sería localizada en una calle cercana. Cuando logró ser identificada, dado que no portaba documentación y facilitó a los agentes datos inexactos sobre su filiación, se comprobó que pesaban sobre ella dos requisitorias judiciales de detención y presentación en el Juzgado por sendos robos con violencia e intimidación perpetrados en 2024 en Burgos y Santander, respectivamente.

Con la pareja arrestada y una vez elaborado el correspondiente atestado policial, ambos individuos han sido puestos a disposición del Juzgado.