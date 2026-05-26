Por cada diez plazas de verano de los cívicos se han presentado trece solicitudes

Dos niñas juegan en el cívico de San Agustín, que cuenta con su propio centro de día infantil para favorecer la conciliación familiar.SANTI OTERO

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Las inscripciones para los centros cívicos de cara a la campaña de verano, ha registrado un notable incremento de la demanda con un total de 9.837 solicitudes para las 7.562 plazas disponibles dirigidas a menores de entre 3 y 12 años y adolescentes de 12 a 15 años.

"Se han recibido en total nueve solicitudes para siete plazas, es decir que hay un incremento bastante importante de usuarios que solicitan en los servicios de los centros cívicos durante el verano", según la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo.

En el tramo de menor edad se ha superado el aforo, en los monográficos de adolescentes y en las plazas inclusivas -donde quedan nueve vacantes de las 90 ofertadas- todavía hay disponibilidad. El periodo de renuncias se abrirá del 28 de mayo al 2 de junio y si queda b vacantes "las plazas libres se sacarán y se volverá a sortear", ha explicado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales

La campaña arrancará el próximo 25 de junio y se prolongará durante diez semanas, hasta la semana del 31 de agosto al 8 de septiembre, para menores de 3 a 12 años.

Por último, en la reunión del Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales se ha notificado la justificación de los convenios económicos con Prosame, destinado al refuerzo de programas de salud mental y que conlleva el pago del 30 por ciento restante por valor de 18.991 euros, y con Accem en materia de inmigración por un importe de 8.456 euros.

Durante la sesión también se ha informado a los consejeros sobre la aprobación de los pliegos del nuevo programa de vivienda y apoyo social y sobre la adjudicación definitiva del contrato del servicio de comida a domicilio.

En la sesión de este martes se ha procedido a aprobar las bases y la convocatoria municipal de los programas destinados a la inmigración.

Esta línea de ayudas, que cuenta con una dotación presupuestaria de 50.000 euros, fue retirada del orden del día en la sesión anterior para introducir modificaciones técnicas y, tras este visto bueno, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de un mes para la presentación de sus proyectos.

El consejo también ha abordado la tramitación de diversos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondientes a cinco contratos municipales.