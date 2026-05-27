Precio de la Catedral de Burgos: la entrada sube a 11 euros y cambia sus tarifas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La visita turística a la Catedral de Burgos ha subido este año a 11 euros. Se trata de un euro más que el año pasado y se supera la barrera de los diez euros. Este incremento sitúa la entrada Catedral de Burgos como la más cara de Castilla y León y la novena del país. «Hemos adaptado los precios con una subida de un euro respecto al año pasado, pero también nos permite hacer otros ajustes en las bonificaciones», explica el responsable del área de Turismo del Cabildo de la Catedral de Burgos, José Luis Cabria.

La subida se registró el 21 de abril tras tres años con el tiquet a 10 euros. Desde 2011, la tarifa se ha incrementado en seis euros por visitante. Así, en 15 años el precio de la Catedral de Burgos ha pasado de cinco euros a once. «Se han hecho cambios mínimos a lo largo del tiempo y hay que tener en cuenta la calidad y el valor de todo lo que contiene el interior de la Seo burgalesa, que es Patrimonio de la Humanidad», reflexiona.

Este aumento de un euro va acompañado por una reorganización de las nuevas tarifas Catedral de Burgos para escolares, jubilados y grupos. «Se ha buscado una mejora de la operatividad del personal de registro y acceso». De esta manera, el pase para jubilados y grupos se ha unificado a un precio de 10 euros. «Nos pasaba que muchos de los grupos son de mayores y unos están jubilados y otros no. El personal de recepción y los guías tenían que dedicar un tiempo para hacer esa distinción. Esto ralentizaba la entrada y generaba colas innecesarias que con esta unificación hemos querido solventar», señala.

También se han establecido cambios en las visitas escolares para el turismo en Burgos. Se mantiene la gratuidad para centros educativos que proceden de fuera de Burgos en el ciclo de Educación Infantil. Se cobran tres euros para los grupos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Grado Medio de FP, y cinco euros para grupos universitarios y de Grado Superior de Formación Profesional. Estos colectivos escolares tienen dos plazas gratuitas para profesores por cada 25 alumnos que entren.

«Hemos tratado de adaptar el coste por ciclos educativos con el mismo objetivo: hacer más ágil el acceso, con la excepción de los centros de Burgos y provincia, en los que la entrada es gratuita durante toda la etapa educativa hasta el ámbito universitario», remarca Cabria. Antes la visita era gratuita hasta los 14 años en general si se iba acompañado por un adulto.

La entrada turística incluye una guía multimedia a la que se puede acceder desde el teléfono móvil de cada visitante a través de un código QR. Si se busca una radioguía física, se cobra un euro más.

El recorrido por la Catedral permite acercarse al extraordinario retablo mayor, el Papamoscas, la Escalera Dorada, la Tumba del Cid, la Capilla de los Condestables o el Cimborrio. La entrada general da acceso también al Claustro y al Museo Catedralicio, donde se concentran pinturas hispanoflamencas, joyas de orfebrería de los siglos XII y XIII, tapices flamencos del siglo XVI o las famosas Puertas de Antonio López.

10 euros todo el año con 'Amigos de la Catedral'

Hay una fórmula para saber cuánto cuesta entrar a la Catedral de Burgos de forma muy barata. Se puede acceder cada vez que quieran durante todo el año por un módico precio de 10 euros. Es decir, un euro menos que la tarifa de la visita general. ¿Cómo? Obteniendo el carnet de Amigos de la Catedral de Burgos. Está abierto a cualquier procedencia y, por una aportación anual de diez euros, pueden entrar siempre que lo deseen.

Un grupo de turistas visita la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos.TOMÁS ALONSO

Se puede solicitar por internet rellenando un formulario. Los usuarios pueden recibir un carnet físico o digital que permite la entrada al templo siempre que se quiera durante el año en vigor, un descuento del 30% en la visita nocturna Stella, ofertas en la tienda oficial e invitación a los actos culturales que se organizan en el recinto. El año pasado se alcanzaron los 4.000 Amigos de la Catedral de Burgos.

A este apoyo hay que unir los descuentos para los aficionados que acompañan a los equipos que se enfrentan al Burgos Club de Fútbol en El Plantío. Los peregrinos también tienen un precio especial de seis euros presentando la credencial.

Cinco euros es el precio bonificado para personas con discapacidad, familias numerosas, desempleados y estudiantes de entre 19 y 27 años. Para los jóvenes de entre ocho y 18 años el coste del tique es de tres euros, mientras que los menores de siete años tienen la entrada gratuita si se recoge en taquilla. El horario gratuito Catedral de Burgos sigue siendo los martes, aunque cambia el horario desde mayo a la jornada de mañana.

Lejos de las catedrales más caras de España

El precio de 11 euros puede parecer caro, pero está lejos de los templos con un coste más alto. En la cúspide se encuentra la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Líder del turismo patrimonial en España con 4,8 millones de visitantes que obligan, en temporada alta, a cortar las calles aledañas, tiene una tarifa general de 26 euros para entrar. Son 15 más que el billete de acceso a la visita turística de la Catedral de Burgos. Por encima de los 20 euros está el acceso a la Alhambra y el Generalife, que también cosecha visitas millonarias.

La entrada turística más cara en un templo religioso es la Sagrada Familia de Barcelona con 26 euros.

La catedral con el coste de acceso más elevado, sin ser Patrimonio de la Humanidad, es la de Barcelona con una entrada de 16 euros. Le siguen la de Sevilla con 14 y la de Córdoba por 13 euros. En Zaragoza (incluyendo la torre de la Basílica del Pilar), Toledo y Santiago de Compostela están en 12 euros. En 11, como en Burgos, se sitúa la de Mallorca.

La catedral burgalesa sí tiene el coste más alto de la región. Es el mismo precio que tiene la visita guiada en Palencia, que baja a siete si es libre. Diez cuesta entrar en las de Ávila y Salamanca. Ocho en León. Seis en Zamora, cuatro euros la de Segovia y dos en Soria. Valladolid tiene una entrada al museo de tres euros y de 12 si se accede a la torre.