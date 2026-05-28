Un herido en un choque por alcance en la entrada de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 50 años resultó herido en un accidente de tráfico en Burgos, a las 18.37 horas. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso de un siniestro en la Carretera de Logroño, a la altura del número 15, en los carriles de entrada a la ciudad.

En el aviso se informa de la colisión por alcance entre dos turismos y se solicita asistencia para un herido, un varón de unos 50 años, consciente.

El centro de emergencias avisó a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.