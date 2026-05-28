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Un herido en un choque por alcance en la entrada de Burgos

Los servicios sanitarios atendían a un varón de 50 años tras el accidente entre dos vehículos

1-1-2 - Archivo

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Un varón de unos 50 años resultó herido en un accidente de tráfico en Burgos, a las 18.37 horas. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso de un siniestro en la Carretera de Logroño, a la altura del número 15, en los carriles de entrada a la ciudad. 

En el aviso se informa de la colisión por alcance entre dos turismos y se solicita asistencia para un herido, un varón de unos 50 años, consciente. 

El centro de emergencias avisó a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. 

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