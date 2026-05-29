El TSJ decide en julio si se repite el juicio por la muerte de Sergio Delgado

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ya ha puesto fecha y hora para la vista en la que se revisarán los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular para pedir la nulidad del juicio con jurado por la agresión mortal a Sergio Delgado en el que se declaró culpable a José Luis Novoa de un delito de homicidio por imprudencia grave y que se saldó con una pena de cuatro años de prisión.

El Alto Tribunal de la Comunidad celebrará la vista el próximo 7 de julio, a las 12.00 horas, en una sesión en la que las partes expondrán los motivos por los que solicitaron la nulidad del juicio y, por tanto, que se celebre uno nuevo. Tal y como adelantó este periódico, la Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia del juez Roger Redondo por considerar que se había cometido una «infracción de normas y garantías procesales», lo que hacía que se solicitara la nulidad del juicio celebrado el pasado mes de febrero en la Audiencia Provincial de Burgos.

Hay que recordar que la fiscal que participó en las sesiones del juicio con jurado tuvo en muchas ocasiones problemas para poder llevar con normalidad sus interrogatorios y fueron muchos los momentos en los que no podía terminar algunas de sus preguntas ante las continuas interrupciones del presidente del tribunal, como cuando preguntó en el juicio al policía que instruyó el atestado por la causa de la agresión y el agente respondió que «la conclusión que sacamos es que se desencadena todo a raíz de preguntarle si era de Pucela», así como que el acusado estaba vinculado con grupos de ultraizquierda -llevaba pegatinas del grupo Mancebos en la riñonera con la que acudió a comisaría-, a lo que el presidente de la sala indicaba que ese relato policial se basaba en «conjeturas».

También confirmaba a este periódico la familia de Sergio Delgado que su abogado ya había presentado el recurso a la sentencia condenatoria a José Luis Novoa y también lo hacía para solicitar la nulidad del juicio con jurado. Este recurso ya lo anunció la hermana de Sergio, Carla, a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos minutos después de que se conociera el veredicto del jurado. Tras estallar y decir que «es una puta vergüenza», la hermana de Sergio cargó contra el juez cuando aseguró que «la vida de mi hermano merece más respeto del que ha tenido en esta sala». Entonces, ya planteó la posibilidad de solicitar la nulidad del juicio.

Las posibles causas para solicitar esta anulación del juicio, según las fuentes jurídicas consultadas, puede pasar por que el veredicto «adolezca de algún defecto procesal o formal», es decir, que hubiera cuestiones en el objeto del veredicto que se entregó al jurado que «no eran adecuadas». Estas fuentes inciden en que es el objeto del veredicto en el que se centran los recursos a los fallos de los juicios con jurado, en ocasiones porque se plantean preguntas dudosas o ambiguas. Otra posible causa para recurrir es que el objeto del veredicto no tenga «una motivación suficiente».