Burgos abre una nueva oficina del padrón para afrontar el aluvión de solicitudes por la regularización de inmigrantes

Nueva oficina para los trámites del padrón del Ayuntamiento de Burgos, en la calle Asunción de Nuestra Señora.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una nueva oficina de atención del padrón y estadística en la calle Asunción de Nuestra Señora, en la antigua sede del Arch, que posteriormente fue centro de recepción de peregrinos, con el objetivo de reforzar el servicio ante el incremento de solicitudes derivado del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central.

La concejala de Personal, Yolanda Barriuso, presentó las nuevas dependencias, que se suman a las ya existentes en el Espolón y en Sonsoles Ballvé, y defendió que el Consistorio está afrontando "con sus propios medios y recursos" una situación "impuesta" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sin recibir ni una sola ayuda extraordinaria".

La nueva sede asumirá desde ahora toda la atención presencial relacionada tanto con el padrón como con los trámites vinculados al proceso de regularización extraordinaria, al menos hasta el próximo 30 de junio, aunque se prevé mantener el dispositivo si el proceso se prorroga.

En estas dependencias trabajarán cinco personas dedicadas exclusivamente a la atención ciudadana, emisión de certificados y volantes de empadronamiento. El servicio funcionará de lunes a viernes de 9 a 14 horas sin cita previa y los viernes también con posibilidad de atención mediante cita.

Barriuso explicó que el traslado responde "a una cuestión de espacio y dignidad en la atención", ya que las nuevas instalaciones permiten que los usuarios puedan esperar "dentro y sentados" en un momento de máxima presión sobre el servicio. El local cuenta con capacidad para unas 80 personas en el interior, aunque la edil advirtió de que eso no evitará que continúen formándose colas antes de la apertura de las oficinas. En las anteriores dependencias, solo cabían 24 personas sentadas en el interior.

La concejala vinculó directamente esta situación al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno y aseguró que los ayuntamientos están teniendo que asumir la carga administrativa "sin recursos adicionales". Para responder a esta demanda, el Ayuntamiento ha contratado además a cuatro auxiliares temporales durante tres meses, prorrogables si fuese necesario.

Los costes que ha asumido la ciudad para este refuerzo, según indican fuentes municipales, ascienden a un total de 120.000 euros, que se corresponden con los 60.000 euros de la contratación del personal estructural de refuerzo, otros 37.000 euros para los auxiliares temporales, 17.000 euros de las máquinas de tiquets para los turnos, que se colocarán en la nueva oficina y en la de Capiscol, y otros 6.000 euros para la limpieza del local de Asunción de Nuestra Señora.

Según los datos facilitados por el Consistorio, entre el 20 de abril y el 28 de mayo se han registrado 3.727 solicitudes relacionadas con el padrón, frente a las 1.579 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. Esto supone un incremento de 2.148 peticiones en apenas un mes.

La oficina del Espolón mantendrá a cuatro trabajadores centrados en la tramitación interna de expedientes pendientes, ya que actualmente existen más de 900 solicitudes acumuladas recibidas a través del registro municipal. Además, la sede de Sonsoles Ballvé, en Gamonal, continuará prestando atención presencial con tres trabajadores.

Barriuso defendió también el refuerzo estructural realizado en el servicio de estadística y padrón durante este mandato. Según explicó, el Ayuntamiento ha pasado de seis a ocho puestos estructurales y ha alcanzado una ocupación "del 100%" de la plantilla. Parte de ese refuerzo procede de dos auxiliares incorporados de forma estable tras la creación de nuevas plazas en 2024.

Según explicó la popular, el Ayuntamiento de Burgos únicamente realiza dos trámites vinculados directamente al proceso extraordinario de regularización: Por un lado, la emisión de volantes históricos individuales de empadronamiento, necesarios para acreditar la residencia.

Y, por otro, los certificados o informes de vulnerabilidad, que deben registrarse primero en el Ayuntamiento y posteriormente son tramitados por la Gerencia de Servicios Sociales, cuyos trabajadores sociales son los encargados de emitirlos.