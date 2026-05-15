Burgos reforzará la atención en el padrón y habilitará un nuevo espacio de espera ante las colas

Un momento de la intervención de Yolanda Barriuso en el Pleno municipal de mayo en el Ayuntamiento de Burgos.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La concejala del equipo de Gobierno, Yolanda Barriuso, anunció este viernes en el Pleno municipal de mayo nuevas medidas para reforzar el servicio de Estadística del Ayuntamiento de Burgos y mejorar las condiciones de espera de los ciudadanos que acuden a realizar trámites relacionados con el padrón, en el contexto de un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que está provocando largas colas a diario desde mediados de abril.

Durante el debate sobre la proposición socialista en la que se reclamaba al Ayuntamiento de Burgos mayor apoyo al procedimiento, Barriuso defendió la actuación del equipo de Gobierno del PP ante el aumento de solicitudes de documentación y aseguró que el Consistorio ha tenido que reorganizar servicios y ampliar recursos para responder a la elevada demanda. La edil explicó que se han ampliado horarios, reorganizado la atención y mantenido contactos con organizaciones sociales, pero avanzó además nuevas actuaciones inmediatas.

"El lunes va a haber seis personas", afirmó en referencia al refuerzo de personal previsto para el servicio de Estadística. Según detalló, el objetivo es duplicar la capacidad de atención actual. También anunció la habilitación de "una nueva unidad o un nuevo local" para mejorar la atención y las condiciones de espera de los usuarios. "Para que puedan esperar con más capacidad de asientos esas personas", explicó durante su intervención plenaria.

La responsable municipal añadió además que se ha adquirido "una máquina especial para regular colas" con el objetivo de ordenar mejor la atención presencial y reducir problemas derivados de la acumulación de usuarios.

Las explicaciones del equipo de Gobierno llegaron después de que Sonia Rodríguez y Aronici Castillo denunciaran "situaciones muy lamentables" en las últimas semanas y criticaran que muchas personas tengan que esperar largas colas "al raso" para obtener documentación del padrón.

La edil socialista sostuvo que el Ayuntamiento "no ha sabido responder con la agilidad suficiente" al incremento de solicitudes y reclamó ese refuerzo de manera urgente del servicio de Estadística antes de que finalice el proceso extraordinario de regularización en junio de 2026.

Barriuso, por su parte, rechazó las críticas del PSOE sobre la gestión del padrón y aseguró que la presión sobre el servicio no responde únicamente al actual proceso de regularización extraordinaria.

Según defendió, el Ayuntamiento viene soportando desde 2022 "un aumento brutal de demanda", derivado del crecimiento demográfico, de la tramitación de ayudas vinculadas a fondos europeos y de una mayor presión administrativa. La popular sostuvo además que el Consistorio no ha podido acelerar antes algunos refuerzos debido a las limitaciones presupuestarias. "No hemos podido adelantarnos porque teníamos un presupuesto bloqueado", afirmó, una justificación que el PP viene utilizando de manera recurrente desde hace semanas, incluso varias veces a lo largo de este pleno, cuando se habló del informe de morosidad o del de ejecución presupuestaria.

Durante el debate, el concejal de Vox Raúl Martínez comenzó su intervención advirtiendo de que su formación no está "en contra de la inmigración", sino de la inmigración "irregular e ilegal", e hizo referencia a la "extraordinaria" saturación que sufre el servicio municipal de Estadística por el aumento de trámites vinculados al padrón. El edil también expresó la preocupación trasladada por su grupo en varias ocasiones sobre la obligación del Ayuntamiento de Burgos de velar porque no se empadronen 18 personas en un mismo domicilio y "porque no se hagan empadronamientos ilegales en locales comerciales".