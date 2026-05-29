Vox lamenta la «inacción» del PP ante la conmemoración de los cien años del Himno a Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Vox, Ignacio Peña, denunció públicamente la «inacción del equipo de Gobierno ante la inminente celebración del centenario del himno de la ciudad», programada para el próximo 29 de junio. A pesar de que falta apenas un mes para la fecha señalada, Peña lamentó que «todavía no se conozca ningún detalle sobre el evento oficial» y criticó «la falta de planificación del PP».

Peña quiso mostrar su profundo orgullo por el Himno de Burgos y reclamó «un homenaje institucional a sus creadores a través de sus descendientes». El edil de Vox hizo mención a su participación en la presentación del libro de María Ángeles Vázquez, ‘Tierra sagrada donde yo nací. 100 años cantando juntos’ , sobre la historia de la composición, un acto en el que, según explicó, constató que la ciudad ha sido «muy poco agradecida» con los autores.

El concejal calificó el reconocimiento municipal a lo largo de este siglo como «insuficiente» y recordó que en cien años solo se han producido dos hitos institucionales reseñables. «El primero, la repatriación de los restos de Rafael Calleja al cementerio de Burgos tras la Guerra Civil y el segundo, coincidiendo con el cincuentenario del himno bajo el mandato del alcalde Muñoz Ávila, cuando se acordó dar nombre a la calle dedicada a Calleja y Zurita».

Ante esta situación, la formación insiste en que «se podría haber hecho mucho más» y ha trasladado dos exigencias directas al cequipo de Gobierno. En primer lugar, solicita que «se invite de forma institucional a todos los descendientes de los creadores a participar activamente en los actos conmemorativos». En segundo lugar, reclaman la colocación de «una placa de homenaje en la casa de la Llana de Afuera en la que residió Calleja».