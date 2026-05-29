Los socavones y el deterioro de calles disparan las quejas en Burgos en el primer trimestre

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El estado de calles y aceras tras las intensas lluvias de los primeros meses del año se ha convertido en uno de los principales motivos de queja de los burgaleses al servicio municipal de atención ciudadana 010. Así lo reflejan los datos del informe correspondiente al primer trimestre de 2026 presentados por el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López.

Según explicó el edil, el incremento de precipitaciones registrado durante los últimos meses provocó un aumento de avisos relacionados con el deterioro del pavimento, la aparición de socavones y problemas en la conservación de vías públicas y aceras. Especialmente, protagonizaron los avisos la calle Alfonso VIII (en Huelgas), la avenida Arlanzón y el polígono de Villalonquéjar.

López defendió que se trata de problemas "muy localizados" y propios del mantenimiento ordinario de una ciudad del tamaño de Burgos sobre los que los servicios municipales "ya están actuando". Como ejemplo, el parcheo de baches, que se realizó en la avenida Arlanzón recientemente, a la espera de una solución más definitiva para esta vía céntrica de Burgos.

El área de Vías y Obras pasó de recibir un 3% de quejas a superar el 10%, por tanto, más del triple. Sin embargo, de acuerdo al informe trimestral del 010, volvieron a ser Autobuses Municipales, Medio Ambiente y Sanidad, así como Policía Local, las que concentraron más reclamaciones y avisos. «Son todas cuestiones muy vinculadas al día a día de la ciudad y a servicios de uso intensivo por parte de la ciudadanía», explicaba el concejal del equipo de Gobierno, que puso algunos ejemplos.

En el caso del transporte público, con más de 16 millones de usuarios en 2025, las incidencias y sugerencias estuvieron relacionadas con peticiones de refuerzo de líneas. Los ciudadanos se comunicaron con su administración local especialmente para mejorar recorridos o incrementar servicios en líneas concretas como la 2, la 5 o la 18. Hay que tener en cuenta que la etapa analizada se corresponde con los meses de enero a marzo y, por tanto, son previas al incendio de las cocheras que calcinó 39 autobuses, más de la mitad de la flota.

En la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, los temas más recurrentes en este trimestre fueron las podas, el estado de parques y jardines y también la limpieza viaria. Mientras que en Policía Local, las más habituales tienen que ver con el cumplimiento de las ordenanzas.

El informe del 010 contabilizó entre enero y marzo un total de 1.562 consultas ciudadanas, de las que 1.331 fueron reclamaciones y 231 sugerencias. Pese al aumento de incidencias relacionadas con el estado de la vía pública, López destacó que el volumen global de reclamaciones descendió un 11% respecto al trimestre anterior, cuando se realizaron 1.497. Y respecto al primer trimestre del año anterior, ha habido un aumento de un 14,74%; entonces fueron 1.160 quejas y 251 sugerencias. "También observamos un incremento de las sugerencias ciudadanas que casi aumentan un 6% con respecto al trimestre anterior, cuando hubo 218", dijo.

Desde el punto de vista del titular de Participación Ciudadana, los datos del informe merecen una "lectura positiva" porque reflejan que cada vez más vecinos utilizan este canal no solo para trasladar problemas, sino para proponer mejoras y participar activamente", resumió.

Además, puso en valor la mejora de los tiempos de respuesta del Ayuntamiento, que pasaron de más de ocho días y medio a poco más de cinco durante el primer trimestre del año. Según indicó, más del 84% de las reclamaciones y sugerencias recibidas fueron atendidas y cerradas correctamente.

Las tres conclusiones que extrae López del actual informe son que la ciudadanía utiliza cada vez más los canales municipales de comunicación y de participación, que el Ayuntamiento está mejorando sus tiempos de respuesta y que se avanza hacia una administración más ágil y cercana.