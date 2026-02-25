Más quejas y los mismos problemas en Burgos: Autobuses, limpieza e iluminación encabezan las protestas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los retrasos en el horario de los autobuses municipales, la falta de limpieza viaria, el estado de los parques y jardines, los problemas de iluminación y los vehículos mal aparcados son los cinco principales motivos de reclamación de los burgaleses.

La memoria anual del Servicio de Atención Ciudadana (010) refleja el sentir de los ciudadanos de Burgos, que se han quejado más que en anteriores ejercicios. Y las áreas que más problemáticas han recibido han sido Sanidad y Medio Ambiente (1.731), Autobuses Municipales (1.431), Policía Local (800) e Ingeniería Industrial y Tráfico (499).

El incremento con respecto a 2023 es del 30%, al pasar de 4.578 quejas a 5.965 en 2025, por su parte, en 2024, por ofrecer los datos al complejo, se terminó el año con 4.883 protestas. De ahí que la comparación entre el 2024 y el 2025 indique que el incremento de las quejas es del 22%.

Mientras el equipo de Gobierno del PP hace una lectura positiva del último informe, relacionado con que el incremento de incidencias registradas responde a una mayor implicación vecinal y al uso creciente de los canales municipales, en especial de la aplicación ‘Burgos al móvil’, la oposición está lejos de compartir esta visión.

El PSOE denuncia el «deterioro» de los servicios públicos, exigiendo un plan de refuerzo para corregir las quejas, y para Vox es urgente que el PP tome medidas «que se lo haga mirar». Estas fueron las distintas posiciones trasladadas por el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, mientras que por parte del PSOE realizó el balance Virginia Escudero y desde Vox, el concejal Ignacio Peña.

Según los datos facilitados, en 2025 se contabilizaron un total de 5.965 quejas y 1.155 sugerencias. En total, durante el pasado año se registraron a través de los distintos canales más de 11.000 incidencias, de las cuales más de 7.000 corresponden a quejas y sugerencias.

Por áreas

En el Servicio de Sanidad y Medio Ambiente, las reclamaciones se centran en la limpieza viaria de diversas zonas de la ciudad. También se quejan sobre el estado y mantenimiento de parques y jardines, se solicita la siega de parcelas, sobre todo en la primavera-verano, para prevenir incendios y la poda durante todo el año, si bien la temporada oficial de poda se centra en el invierno.

El tema más repetido a lo largo de 2025 ha sido el ocasionado por todos los problemas derivados de la recarga de la tarjeta de transporte. En la memoria se refleja que el pasado 14 de febrero fue la fecha en que Prepay dejó de prestar servicio y se activó la recarga online que conllevó muchos problemas. A esto se suma la carencia de tarjetas físicas en los establecimientos en el mes de diciembre.

A estos problemas se suma el de la falta de puntualidad de los autobuses, que alarga las esperas en las paradas de autobús. López considera que está dentro de lo normal que este servicio tenga un número elevado de quejas si se pone en relación con la cantidad de usuarios que tiene al cabo del año. En cuanto a los retrasos, opina que «obedecen a circunstancias o a imponderables en los que realmente es difícil influir de una forma decisiva». Así, se refirió a factores externos como el tráfico en distintas horas, accidentes o circunstancias imprevistas, y aseguró que cuando es necesario se refuerzan las líneas para minimizar demoras.

Las quejas en Policía Local versan sobre temas muy variados, pero sobre todo destacan las relativas al aparcamiento indebido de vehículos, asuntos como el cierre del Parque del Parral o pasaje de la Flora, olores en el ambiente o provenientes de negocios y, en general, problemas relativos al incumplimiento de las ordenanzas por parte de negocios o ciudadanos incívicos.

Seguridad vial

Ingeniería Industrial y Tráfico, que lleva los asuntos que tienen que ver con la iluminación y la colocación de señales verticales y horizontales en la red viaria local, ha recibido sugerencias para colocar semáforos y pasos de cebra que aumenten la seguridad vial, así como peticiones para una mejora de la señalización vertical y alumbrado de la ciudad.

El compromiso de la Concejalía de Participación Ciudadana es que, cuando lo presentado sea un aviso, queja o sugerencia, se dará traslado al ciudadano de la respuesta generada por la unidad a través del medio elegido por este, nunca en el plazo superior de 15 días hábiles. El tiempo de respuesta medio a cada reclamación está en 8 días y 10 horas, por lo que se considera que se cumple con la consigna establecida.

Desde el equipo de Gobierno se insistió en que «lo importante no es la cifra total de quejas, sino que los ciudadanos utilizan los canales para trasladar sus demandas». López vinculó el aumento al crecimiento de descargas de la aplicación municipal ‘Burgos al Móvil’, que alcanzó las 7.050 en 2025. Finalmente, el popular sostuvo que los informes no deben entenderse como «un catálogo para señalar con el dedo», sino como «un mapa de trabajo» que permite orientar actuaciones y priorizar mejoras.