Así ha sido la final del ASTI Robotic Challenge: Una apuesta por el talento STEM de los más jóvenes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos se ha convertido en el escenario de la gran final de la décima edición de ASTI Robotics Challenge, el torneo de robótica educativa organizado por Fundación ASTI que, diez años después de su nacimiento, se ha consolidado como uno de los programas de referencia en España para el impulso del talento STEM entre los jóvenes.

Más de un centenar de estudiantes procedentes de 15 ciudades españolas se han dado cita en Fórum Evolución Burgos tras clasificarse entre más de 660 participantes en las semifinales celebradas el mes pasado en Madrid, Valencia, Málaga, Zaragoza y Valladolid. «Estamos muy contentos por la cantidad de participantes y por su compromiso, tanto el de los equipos como el de los profesores mentores y el de sus familias», apunta Yennyfer Téllez, responsable Programas de Robótica d la fundación.

La ciudad vuelve a convertirse así en sede del torneo gracias al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, y Fundación ASTI, una alianza que busca acercar a las nuevas generaciones a las profesiones del futuro y seguir posicionando Burgos como un referente en innovación, industria y tecnología. «En este tipo de acciones es fundamental el trabajo en equipo del sector público y del sector privado y que nos unamos todos en pro de fomentar las vocaciones STEM», señala Téllez, quien añade que «precisamente este año hemos hecho mucho hincapié en el trabajo en equipo e interdisciplinar en términos técnicos».

La responsable también puso en valor que «cada vez son más niñas y adolescentes las que se suman a este tipo de challenges», pero reconoce que «hay mucho camino por delante porque el porcentaje de féminas sigue siendo significativamente menor» y por eso existen programas en FundaciónASTI dedicados a dar este impulso a las chicas como es el STEAMTalent Girl».

Durante cerca de cuatro horas los diferentes equipos mostraron sus cualidades ante los jueces y pusieron a competir a sus robots. A lo largo de la jornada, los participantes han competido en pruebas como la minifábrica, la prueba del golf o el tradicional torneo de sumo robótico, además de defender sus proyectos ante un jurado compuesto por profesionales de empresas e instituciones de referencia.

Así, en la categoría 1 (3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP Grado Medio), el premio al Mejor Robot en el Torneo de Sumo fue para el Cuarteto Fantástico, del IESO La Ojeda-Boedo (Palencia, que también se llevó el Premio al Mejor Rendimiento del Torneo. El Premio al Mejor Centro Educativo fue para el IES Tierra de Campos (Palencia) y el Premio al Mejor Proyecto Robótico para Voltage One, de Julio Verne School (Valencia). P´or último, el Premio al Mejor Diseño y Funcionalidad fue para Candy-spider, del IESO Tierra de Campos (Palencia).

En categoría 2 (FP Grado Superior y universitarios), el Premio al Mejor Proyecto Robótico fue para Luloc UJI Robotics Team, de la Universitat Jaume I (Castellón). El equipo también se llevó el Premio al Mejor Robot en el Torneo de Sumo. El Premio al Mejor Rendimiento del Torneo fue para Mesa Paso 43, de la Universidad de Zaragoza y, por último, el Premio al Espíritu ARC, ha sido para Chispas_EdT, de Institut Escola del Treball (Barcelona).

Fundación ASTI abrirá en septiembre las inscripciones para la undécima edición del torneo, con el objetivo de seguir acercando la robótica, la innovación y la tecnología a jóvenes de toda España. «El objetivo es seguir uniendo al sector público y al privado pero también es muy importante que el sector educativo y el industrial sigan conversando para que se unan en retos y desafíos en una comisión que ponga sobre la mesa las necesidades y las fortalezas de cada uno», finalizó Téllez.

ASTI Robotics Challenge es un programa educativo que se desarrolla durante todo el curso escolar y que propone a estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad enfrentarse a un proyecto real de robótica desde una perspectiva integral. Los equipos deben diseñar, construir y programar un robot capaz de superar distintas pruebas técnicas, al tiempo que desarrollan competencias clave para su futuro profesional como la resiliencia, la creatividad, la resolución de problemas o el trabajo en equipo.