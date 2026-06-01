La estación de autobuses de Burgos supera los 1,2 millones de viajeros y consolida su recuperación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Estación Municipal de Autobuses de Burgos vuelve a ganar viajeros. Las colas ante las taquillas, los viajeros cargados con maletas y los autobuses entrando y saliendo de la calle Miranda son una estampa habitual. Tras los años más duros de la pandemia, las instalaciones municipales han recuperado pulso y cerraron 2025 con más de 1,24 millones de pasajeros, la cifra más alta de los últimos años y un 20% superior a la registrada apenas dos ejercicios antes. Así lo muestran los datos de la última memoria del servicio, correspondientes a 2025.

El incremento con respecto a 2024 es de un 4%, con más de 52.000 usuarios de diferencia entre un año y el siguiente, una cifra que da para llenar varias decenas de autobuses.

Los datos son favorables, pero están lejos de los que se alcanzaban una década antes, cuando desde esta céntrica estación se movían más de dos millones de pasajeros al año. Si nos fijamos en las cifras de 2015, por poner un ejemplo, se indicaba que 2.108.641 viajeros afianzaban el servicio por aquella época.

El momento más complicado para el transporte colectivo por carretera se vivió, como no pudo ser de otra manera, durante la pandemia de 2020 por las restricciones que se aplicaron en los momentos más duros, así como en los años posteriores. En 2023 se recuperaron cifras de pasajeros y de servicios de 2019 y, por fin, se logró superar el millón de viajeros, un número que no se alcanzaba desde varios ejercicios anteriores.

Los efectos de la pandemia se prolongaron al 2021, pero también al 2022. Costó volver a recuperar el millón de usuarios, pero se logró y en los últimos años se ha ido a más, hasta que en 2025 se logró superar los 1,2 millones de pasajeros.

Buscyl

Coinciden estos buenos datos del último año con la activación de los viajes metropolitanos, las líneas provinciales y los autobuses que recorren las capitales de Castilla y León, con la llegada de la tarjeta Buscyl, que conlleva la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León.

Los trayectos en autobús por la provincia mueven al 20,8% de los pasajeros que utilizan la estación de la calle Miranda, mientras que los viajes metropolitanos, entre la capital y localidades de Alfoz, suponen el 8% de la actividad. La línea más utilizada de los metropolitanos es la que comunica la capital con Arcos de la Llana y Villariezo. Le sigue en uso la que va a Carcedo y Castrillo del Val y en tercer lugar se sitúa la de Cojóbar. Por contra, la línea de Villabilla es la que mueve menos pasajeros, quizá por la cercanía a la capital y la facilidad que existe para moverse entre este núcleo y la capital en vehículo particular. Es posible también que las frecuencias no animen a más usuarios a realizar este trayecto en concreto.

Al final, un 8% de los viajeros que pasan por la calle Miranda hace uso de estos servicios a las localidades del Alfoz, que comunican con un total de 13 núcleos de población.

Casi el 21% de los usuarios de la Estación de Autobuses utiliza los servicios provinciales, con un claro predominio de la línea que comunica Aranda de Duero con Burgos, que representa el 7,41%. Le sigue el autobús que llega a Miranda de Ebro y Briviesca y en tercer lugar está la línea entre Villarcayo y Medina. Por encima del 1% está la de Regumiel de la Sierra, mientras que el resto de servicios a la provincia mueven pasajeros por debajo de esa referencia porcentual.

Casi 7 de cada 10 pasajeros utilizan las líneas regulares nacionales que comunican poblaciones como Madrid, Valladolid, Salamanca, Santander, Bilbao o Barcelona, entre otras capitales de provincia.

La que comunica Burgos con la capital de España, Madrid, es la más frecuentada (34,01%), seguida de Bilbao (8,45%), Logroño-Zaragoza (7,59%), San Sebastián (4,99%) y Santander (4,68%). A más distancia le siguen otros destinos como Badajoz, Valladolid, Salamanca, Asturias-León, Barcelona, Palencia, Soria y Sevilla-Málaga.

Comenzando el mes de junio, comienza la temporada alta en la Estación Municipal de Autobuses, tanto por el número de viajeros como por la entrada y salida de vehículos de transporte colectivo. Las compañías incrementan frecuencias o ponen nuevas para atender los viajes a la playa, sobre todo a la costa del Cantábrico. Otros destinos fuera de España se refuerzan entre junio y septiembre porque desde Burgos es posible viajar a Marruecos, Francia, Portugal, Bulgaria, Andorra y Países Bajos, entre otras posibilidades.