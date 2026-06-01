La edad de inicio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria se reduce drásticamente con casos desde los 8 años en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial de la Acción frente a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que se celebra el 2 de junio, la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia de Burgos (Adefab) ha presentado un nuevo mural de la ciudad, obra del reconocido artista burgalés Christian Sasa. El mural, aún por finalizar, no solo conmemora las tres décadas de recorrido de la entidad bajo el lema ‘30 años ayudando y dando vida’, sino que nace con el firme propósito de dar visibilidad a estas patologías y ofrecer un mensaje de aliento tanto a los pacientes como a sus familias.

Patologías que, tal y como señaló la presidenta de la entidad, Noemía Vallejo, «se han incrementado en los últimos años». Durante la presentación, se puso sobre la mesa una preocupante radiografía de la situación actual de estos trastornos, que «han experimentado un notable incremento tanto en el abanico de edades como en el sexo de los afectados».

«La edad de inicio se ha reducido drásticamente, detectándose casos en niños desde los 8 años, mientras que el espectro se alarga hoy en día hasta adultos de 60 años», apuntó Vallejo, quien incidió en la importancia de empezar los tratamiento cuanto antes, especialmente con los más pequeños. «Los niños muestran un perfil muy reactivo y si el tratamiento se inicia de forma temprana responden muy bien», asegura.

En los últimos años, también ha habido un aumento de estos trastornos en hombres. «Aunque históricamente se ha asociado a las mujeres, la incidencia en el sexo masculino está al alza, especialmente a través de trastornos como la vigorexia», explicó.

Desde Adefab se ha querido desmitificar que exista un único desencadenante. Detrás de un TCA se esconde una compleja amalgama de factores. «Desde el miedo, la baja autoestima, la presión social, el bullying en los colegios y los peligrosos contenidos que circulan por internet, conocidos en las redes como Ana y Mía».

Precisamente por la complejidad de estos trastornos, la entidad, que actualmente atiende a unas 120 personas de Burgos y de otras provincias de la Comunidad, recuerda que la solución pasa por tratamientos que «suelen prolongarse durante 5 o 6 años de media».

«Las familias de los afectados esperan ver soluciones a los pocos días pero la realidad es muy diferente» y es que para «empezar a ver un cambio en los afectados pasarán meses», añade Vallejo. El primer y más crucial paso para la recuperación de la salud es «la aceptación del problema y la total adherencia al tratamiento», asegura.

El mural

El mural, cargado de un potente simbolismo, es una metáfora visual «de la dura realidad de los TCA, unos trastornos muy complejos de los que se puede salir y se sale». La obras representa como estas patologías afetcan por igual a hombres y mujeres y a diferentes edades así como el devastador «efecto de la mano que se lleva el espíritu de la persona», ilustrando cómo el trastorno de la conducta alimentaria «es capaz de arrebatarle la vida al paciente».

Sin embargo, en el dibujo también emergen los familiares, situados estratégicamente al final del túnel como «ese pilar indispensable y esa red de seguridad que sostiene y empuja hacia la curación», explicó la presidenta, quien destacó «el esfuerzo titánico del artista, quien culminará esta obra en un tiempo récord de apenas una semana y media».

Los actos de concienciación no terminan con la inauguración del mural. El próximo 4 de junio, las actividades continuarán en el Foro Solidario con una charla de carácter gratuito centrada en la alimentación, que tendrá lugar a las 18 horas. Una oportunidad para seguir informando a la ciudadanía y derribando estigmas en torno a una realidad que Adefab lleva combatiendo desde hace 30 años.

Al acto de inauguración acudió el concejal de Sanidad, Carlos Niño, y el concejal de Vox, Ignacio Peña, así como representantes del Colegio de Enfermería de Palencia y del Consejo de Enfermería de Castilla y León.