Una experta en trastorno alimentario avisa: «Ni es caprichoso ni se está cuidando, es un problema emocional y la comida su tapadera»

El próximo 2 de junio se celebra el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) aunque la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia (Adefab) de Burgos lleva casi 30 años acompañando a las familias y pacientes con este tipo de trastornos como la bulimia, la anorexia, la vigorexia, trastorno de rumiación, PICA (comer sustancias no nutritivas) o trastorno por evitación de alimentos en la infancia.

Son muchas las caras de este Trastorno de Conducta Alimentaria que no siempre se aprecia. «Es un problema complejo que a veces no se ve, ni son llamadas de atención, ni son caprichos, ni se está cuidando, es un problema emocional y la comida es su tapadera», señala la psicóloga de Adefab desde 2003, Maria del Mar Herrero. Y es un problema más frecuente de lo que parece, algo que Adefab ha empezado a notar en las aulas.

Cada año realizan charlas informativas y divulgativas sobre los TCA y en la encuesta final suelen encontrar frases como: 'Me he sentido identificado', '¿qué pasa si lo tengo?', 'este taller no me ha gustado, me he sentido incómodo'. «Ahí es donde encontramos y este curso vemos que nos salen unos cuatro casos por aula sin problema y la edad se está rebajando pero también porque se está dando más visibilidad», explica la psicóloga experta en trastornos de conducta alimentaria.

Para aumentar esa visibilidad, este año, en colaboración con Annarce, el rapero de las causas sociales, han realizado una canción y un videoclip que lanzarán en Burgos el próximo 28 de mayo, en la Sala Polisón, y que tendrá difusión nacional a partir del día siguiente en todas la aplicaciones de música y canal de Youtube del artista granadino.