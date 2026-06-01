Así es el nuevo gran mural de Burgos

Instante de la presentaciónd el mural.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial de la Acción frente a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que se celebra el 2 de junio, la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia de Burgos (Adefab) ha presentado una imponente obra artística firmada por el reconocido artista burgalés Christian Sasa. El mural, aún por finalizar y ubicado en las traseras del polideportivo José Luis Talamillo, no solo conmemora las tres décadas de recorrido de la entidad bajo el lema ‘30 años ayudando y dando vida’, sino que nace con el firme propósito de dar visibilidad a estas patologías y ofrecer un mensaje de aliento tanto a los pacientes como a sus familias.

Cargado de un potente simbolismo, es una metáfora visual «de la dura realidad de los TCA, unos trastornos muy complejos de los que se puede salir y se sale». La obras representa como estas patologías afectan por igual a hombres y mujeres y a diferentes edades así como el devastador «efecto de la mano que se lleva el espíritu de la persona», ilustrando cómo el trastorno de la conducta alimentaria «es capaz de arrebatarle la vida al paciente».

Sin embargo, en el dibujo también emergen los familiares, situados estratégicamente al final del túnel como «ese pilar indispensable y esa red de seguridad que sostiene y empuja hacia la curación», explicó la presidenta, quien destacó «el esfuerzo titánico del artista, quien culminará esta obra en un tiempo récord de apenas una semana y media».