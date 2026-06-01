Claire Heggen, la 'reina del gesto', aterriza en Burgos con su obra ‘Ma p’tite dame’

La actriz y directora francesa Claire Hegge junto a la marioneta de sí misma que creó hace décadas y que hoy forma parte de ‘Ma P’tite dame’ .ECB

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La aclamada actriz, directora y pedagoga francesa Claire Heggen, conocida como ‘La reina del gesto’, y una marioneta de ella misma con ochenta años son las únicas protagonistas de ‘Ma P’tite dame’ (Mi pequeña dama), una pieza «tremendamente personal» en la que la artista reflexiona sobre el envejecimiento explorando el contraste entre la resistencia física, la aceptación del paso del tiempo y las normas sociales que se imponen a las personas mayores.

La obra nace de una experiencia singular. «Hace décadas, la artista construyó una marioneta que representaba cómo imaginaba que sería ella misma a los ochenta años». Así lo explica Cristina Izquierdo, alumna de la artista francesa y directora del Festival Mujeres Creadoras de Castilla y León que se celebra en Covarrubias, en el que participó la actriz.

«Es muy emocionante contar con Claire de nuevo y disfrutar de su arte y de su buen hacer», apunta emocionada. Y es que hoy, alcanzada esa edad, «se encuentra sobre el escenario con aquella figura para iniciar un diálogo poético y profundamente humano entre el cuerpo vivo y su representación», añade.

A lo largo de la pieza, la intérprete y la marioneta establecen una relación llena de matices donde afloran el humor, la ternura y la reflexión. La figura manipulada se convierte en espejo, compañera y confidente, permitiendo a la artista abordar cuestiones universales relacionadas con el paso del tiempo, la transformación del cuerpo y la construcción de la memoria personal.

«Se desarrolla en tres actos. El primero aborda cómo una persona se enfrenta a la vejez y cómo lo hace la sociedad que la rodea». El segundo acto «aborda su separación matrimonial y cómo lo abordó como mujer» y por último, ya con la marioneta, tiene un diálogo precioso con ella misma».

‘Ma P’tite dame’ reúne algunos de los rasgos más característicos del trabajo de Heggen como «la precisión del gesto, la expresividad corporal, la dramaturgia del movimiento y el diálogo entre el intérprete y el objeto», añade. El resultado es «una propuesta escénica de gran sensibilidad que trasciende las palabras para conectar directamente con la emoción del espectador».

Heggen es reconocida internacionalmente por su contribución al desarrollo del teatro físico y gestual contemporáneo. Fundadora junto a Yves Marc de la emblemática compañía Théâtre du Mouvement, «es, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes del teatro gestual europeo». Su trayectoria artística y pedagógica ha contribuido decisivamente a la renovación de los lenguajes escénicos contemporáneos, convirtiéndola en «una referencia internacional dentro del ámbito del teatro físico».

«Es muy emocionante disfrutar de ella de nuevo y quienes acudan a ver la obra se darán cuenta de que Claire y su arte no pasan desapercibidos ni caen en el olvido», apunta Izquierdo, quien cree que «esta puede ser la última oportunidad de ver a la actriz sobre las tablas».

‘Ma P’tite dame’ saldrá a escena el próximo jueves 4 de junio, a las 19.30 horas, en el Auditorio elcírculo, dentro de la programación de Círculo Creativo y supone una oportunidad «excepcional» para acercarse a una obra de gran calidad artística que invita a contemplar la vejez desde una mirada sensible, lúcida y llena de humanidad.

Las entradas ya están a la venta. Con un precio de 5 euros en venta anticipada a través de entradas.ibercaja.es y 7 euros en la taquilla de Fundación Círculo, plaza de España 3, de 10 a 14 de lunes a viernes.

Taller

La presencia de Claire Heggen en Burgos se completa con una propuesta formativa dirigida a artistas, creadores y profesionales de las artes escénicas. El viernes 5 de junio, a las 11.30 horas, la creadora francesa impartirá una clase magistral enmarcada en el programa Órbita Creativa, la iniciativa de Fundación Círculo que fomenta el encuentro entre destacados creadores contemporáneos y la comunidad artística local.

La actividad ha despertado una gran expectación y ha agotado todas sus plazas disponibles varios días antes de su celebración, confirmando «el interés que suscita la trayectoria y el trabajo pedagógico de una de las figuras más influyentes del teatro gestual europeo».

Bajo el título ‘La teatralidad del cuerpo en movimiento’, la sesión propone una inmersión en las principales líneas de investigación desarrolladas por Heggen a lo largo de más de cincuenta años de trayectoria artística. «A través del gesto, la presencia, la escucha corporal y la relación con el espacio, la creadora compartirá algunas de las herramientas poéticas y escénicas que han definido su trabajo como intérprete, directora y pedagoga».