Una investigación rastrea al Cid más romántico en la ópera de Massenet

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Rodrigo Díaz de Vivar falleció hace más de nueve siglos en Valencia, pero sigue muy vivo en la memoria popular, en el mundo de la creación -arte, cine, literatura- y en el campo académico. El gran legado que dejó el guerrero de Vivar continua dando periódicamente nuevas obras artísticas o científicas, como la que se presentó el pasado jueves. La escritora y abogada María Jesús Jabato Dehesa acaba de publicar ‘Le Cid. Una ópera de Massenet sobre el héroe burgalés’, un estudio publicado por la Fundación Círculo y la Institución Fernán González, de la que la autora es académica.

Laura Sebastián, como directora de la Fundación Círculo, recordó el compromiso que comparten con la academia burgalesa en «la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural burgalés» y apuntó que el libro de Jabato, que «combina rigor investigador y vocación divulgativa», «nos invita a descubrir una visión diferente del Cid y su dimensión más internacional y transformado por la sensibilidad artística y romántica francesa en un personaje más lírico, sentimental y teatral».

Por su parte, el director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, René Jesús Payo, señaló que este proyecto nació tras la donación «de una serie de cromos litográficos franceses vinculados a la iconografía cidiana» por parte de Luis J. Vallejo Nebreda. «Nadie mejor que María Jesús Jabato, acostumbrada a regalarnos magníficas investigaciones, siempre impecables desde el punto de vista documental y literario, para hacer frente al análisis de lo que significó la figura del Cid en el siglo XIX francés tomando como hilo conductor la ópera de Massenet que tanta repercusión tuvo en los escenario europeos en los siglos XIX y XX», explicó René Payo.

El curioso nacimiento de este libro fueron «unos cromos que se entregaban con los chocolates franceses en el siglo XIX y principios del XX y en distintos almacenes franceses. La colección de cromos que da origen a esta investigación constituye en sí misma una pequeña obra de arte y un extraordinario testimonio de la difusión internacional del mito cidiano. Como la gran mayoría versaban sobre la ópera de Massenet empezamos a investigar», señaló la autora de la exitosa trilogía ‘Crónica negra de Burgos’.

Un Cid distinto

Pronto se dieron cuenta de que la figura del Cid de adaptación operística de Massenet, estrenada en la Palais Garnier el 30 de noviembre de 1885, estaba basada en la tragedia ‘Le Cid’ de Pierre Corneille (1636), que a su vez bebía de ‘Las mocedades del Cid’ de Guillén de Castro (1615). «Pero hay unas diferencias notables. El Cid de Guillén de Castro es épico, guerrero, que valora la dimensión heroica y los valores de la lealtad, la valentía...», destacó la autora del estudio. «Ese Cid se traspone a Francia de manera diferente. Es un Cid mucho más literario, más lírico, que responde a las características del siglo XVII y que luego llega al XIX con Massenet. Tiene más en cuenta lo emocional que el valor heroico. La historia no se centra en las batallas del Cid, que también salen, pero se centra más su amor por Jimena».

La ópera 'Le Cid' de Jules Massenet tuvo un enorme éxito en Francia.SANTI OTERO

Junto al análisis literario y musical de la obra del prolífico compositor romántico Jules Massenet, el libro de María Jesús Jabato incorpora una destacada colección de figurines, bocetos de vestuario, escenografías, programas y libretos históricos relacionados con las representaciones francesas de ‘Le Cid’, ofreciendo una completa visión de la imagen del guerrero burgalés en la cultura francesa. Tiene un especial interés el capítulo dedicado a la crónica del estreno de la ópera y su recepción en la sociedad parisina de finales del siglo XIX, con transcripciones y fotografías de diarios parisinos de la época. «Fue un éxito absoluto. Todo lo español en aquella época gustaba mucho en Francia», subrayó Jabato.

La autora también dedica un capítulo a la presencia del Cid en los pliegos de cordel y aleluyas, una aportación que amplía el conocimiento sobre la difusión del mito cidiano a través de las formas de literatura popular que resultaron fundamentales para acercar la figura del héroe castellano a amplias capas de la sociedad durante los siglos XVIII y XIX.

Se ha publicado una primera tirada de 100 ejemplares, que estarán disponibles en la Librería del Espolón y en Luz y Vida a un precio de 30 euros. Los lectores interesados también lo podrán encontrar en la Feria del Libro, en la caseta que comparten la Diputación de Burgos y la Institución Fernán González.