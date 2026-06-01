Heridos dos ciclistas, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
El accidente se produjo al chocar con un turismo en el cruce de la calle Rosa Sensat con Francisco Salinas
Dos ciclistas, uno de ellos menor de edad, resultaron heridos en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.25 horas de un accidente de tráfico en la calle Rosa Sensat, cruce con Francisco Salinas.
Burgos
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El Correo de Burgos | El Mundo
En la llamada explican los alertantes que han colisionado un turismo y dos ciclistas, un adulto -de unos 40 años- y un menor -de unos 10 años-.
Los alertantes indican que los dos ciclistas están conscientes. El 1-1-2 ha derivado el incidente a Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.