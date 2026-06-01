Heridos dos ciclistas, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos ciclistas, uno de ellos menor de edad, resultaron heridos en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.25 horas de un accidente de tráfico en la calle Rosa Sensat, cruce con Francisco Salinas.

En la llamada explican los alertantes que han colisionado un turismo y dos ciclistas, un adulto -de unos 40 años- y un menor -de unos 10 años-.

Los alertantes indican que los dos ciclistas están conscientes. El 1-1-2 ha derivado el incidente a Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.