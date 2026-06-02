Una ventana abierta al voluntariado ambiental de Fundación Caja de Burgos y Fundación 'la Caixa'

Instante de la presentación de la nueva exposición de los proyectos medioambientales de las fundaciones Caja de Burgos y ‘la Caixa’.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos acoge hasta el próximo 18 de junio una exposición sobre voluntariado ambiental que muestra las diferentes iniciativas llevadas a cabo en 2025 para la conservar el patrimonio natural en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. La exposición está impulsada por la Fundación Caja de Burgos y la Fundación ”la Caixa”, dentro del programa “Reconciliando personas y naturaleza. Sostenibilidad, comunidad y territorio” y puede visitarse en la capital burgalesa de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Además, la muestra se encuentra también disponible en formato digital en la web de la Fundación Caja de Burgos.

La exposición está compuesta por 37 paneles explicativos correspondientes a otros tantos proyectos de recuperación del medio natural apoyados en la decimotercera edición del programa de voluntariado ambiental. Estas iniciativas han sido promovidas por administraciones locales, mancomunidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Se suman, además, tres paneles resumen, uno por provincia, que recogen las principales intervenciones realizadas en cada territorio.

Los proyectos se centran en cinco ámbitos de actuación: ecología de la reconciliación, promoviendo la biodiversidad en entornos humanizados y generando vínculos entre las personas y la naturaleza; diseño y señalización de itinerarios ambientales, que fomentan la conexión de la ciudadanía con el entorno natural; mejora de la calidad y disponibilidad del agua, mediante la restauración de riberas, humedales, cauces, turberas, fuentes y manantiales; lucha contra el cambio climático, con medidas de mitigación y adaptación para mejorar el bienestar humano y estudios científicos y control de especies invasoras, que permiten aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad y su protección.

Las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos también participan activamente en el programa, desarrollando sus propios proyectos. El Aula de Burgos continúa con su iniciativa de ciencia ciudadana, que consiste en el conteo mensual de aves en el río Arlanzón a su paso por la ciudad. Las Aulas de Palencia y Valladolid han llevado a cabo proyectos similares en los parques urbanos de sus respectivas ciudades, formando a voluntarios e involucrándolos en la promoción de la biodiversidad.

Entre los proyectos apoyados destacan propuestas como la de la Asociación Cultural Villa de Grijalba que ha plantado 200 árboles autóctonos en el municipio. En la provincia de Palencia, el Ayuntamiento de Pedraza de Campos ha desarrollado acciones para la gestión y conservación adecuada de la laguna de Pedraza. Y en la localidad vallisoletana de Encinas de Esgueva, la Federación Síndrome de Down en Castilla y León ha señalizado un itinerario ambiental en el entorno del embalse.

Además de su implicación directa, las Aulas de Medio Ambiente colaboran en la organización de las actividades de voluntariado, ofreciendo apoyo logístico, técnico y humano, así como la difusión de los proyectos realizados. También proporcionan formación a los voluntarios mediante recorridos interpretativos sobre biodiversidad y conservación, desarrollados por especialistas en educación ambiental en entornos rurales y naturales.

Desde su puesta en marcha, el programa de voluntariado ambiental de la Fundación Caja de Burgos y la Fundación ”la Caixa” ha respaldado un total de 454 proyectos, con la participación de más de 20.000 voluntarios en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.

Convocatoria 2026

Las fundaciones promotoras han cerrado el plazo para presentarse a la convocatoria ‘Voluntariado Ambiental 2026: Reconciliando Personas y Naturaleza. Sostenibilidad, comunidad y territorio’, que alcanza su decimocuarta edición. La resolución de la convocatoria se anunciará próximamente.