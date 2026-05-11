Entender para cuidar. 'Jardines con Ambiente' regresa dispuesto a descubrir la riqueza natural urbana

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Una vegana estricta, una oportunista y una abnegada madre entregada a su papel coinciden sin echarse cuenta en el mismo parque. Nadie se fija en ellas. Nadie aprecia cómo la primera limita el crecimiento de las margaritas, la segunda elige el menú del día y la tercera afana todo lo que encuentra para dar de comer a sus pequeños. Solo el ojo entrenado aprecia al vuelo las respectivas estampas costumbristas y casi de un vistazo comprende que asiste a naturaleza en vivo, protagonizada para la ocasión por una paloma torcaz, una urraca y una hembra de mirlo común, ajenas las tres a la calificación de sus hábitos como ejemplo de esas "relaciones tróficas" que sostienen el mundo natural.

Descrita casi sobre la marcha por el naturalista Miguel Ángel Pinto mientras observaba lo que ocurría a escasos metros del punto en el que se presentaba una nueva edición del programa 'Jardines con Ambiente', esta escena -y su sorprendente relato- encarna el espíritu de la iniciativa que desde 2020 impulsan el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Caja de Burgos para enseñar a los ciudadanos a mirar de otra manera los rincones verdes de la ciudad.

El propósito, resumió Pinto, es ofrecer "una visión científica, pero sin agobiar, de nuestros parques", de forma que cualquier persona pueda "entender" que estos lugares "ofrecen algo más que espacios agradables para pasear, descansar o buscar sombra", pues son, añadió, "ecosistemas urbanos complejos, integrados en una red de la que también formamos parte".

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, defendió además la utilidad de esta propuesta conjunta para "elevar la educación ambiental hasta lo máximo", pues permite que los burgaleses aprendan a valorar "toda la biodiversidad que tenemos en Burgos" y a descubrir una riqueza natural que con frecuencia pasa desapercibida.

La sexta edición de la iniciativa se desarrollará desde este mes de mayo hasta finales de 2026 en el paseo de la Isla, las riberas del Arlanzón, Fuentes Blancas, La Quinta, el Castillo, el Parral y los parques de la Luz, Buenavista, Félix Rodríguez de la Fuente, Poetas, El Crucero, Doctor Vara y Río Vena.

Por parte de la Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando incidió en las repercusiones positivas de acercar el medio ambiente a los ciudadanos, pues conocerlo a fondo facilita "cuidarlo y luchar contra el cambio climático". Según explicó, el programa mantiene su estructura clásica en torno a paseos interpretativos, talleres de voluntariado ambiental y una exposición temática itinerante, con el objetivo de "promover el conocimiento, concienciar a los burgaleses e implicarles también en estas labores de voluntariado".

Los resultados acumulados hasta la fecha en el primer lustro de la actividad avalan su consolidación. Más de 13.000 personas han participado en las cinco ediciones celebradas hasta ahora y, solo en 2025, el 100 % de los encuestados aseguró que recomendaría el programa, con una valoración media de 4,7 sobre 5.

Hernando destacó también el impacto medible de las actividades, a tenor de los resultados de las encuestas que realizan a los usuarios. "El conocimiento sobre flora y fauna urbana aumenta un 40 %, la comprensión de las labores municipales de conservación crece un 35 % y el interés por sumarse a acciones de voluntariado ambiental se incrementa en un 70 %", subrayó.

Pinto, por su parte, ahondó en la filosofía del proyecto: "No se trata de pasear por los jardines ni de mostrar solo los pájaros o las plantas", señaló para recalcar que el objetivo es que los participantes "entiendan qué sucede en un jardín y también la gestión que el Ayuntamiento ejerce sobre estos espacios".

La principal novedad de esta edición será la muestra destinada a descubrir los rincones 'invisibles' de los parques, concebida para poner el foco en aquellos elementos que suelen pasar desapercibidos —tocones, hojarasca, troncos secos o charcas temporales— y que, sin embargo, resultan esenciales para la biodiversidad urbana. "Vamos a destripar las relaciones ecológicas que suceden en cualquiera de los jardines, pero no hablando de la selva amazónica, sino de este mismo lugar, por ejemplo", enfatizó el naturalista en pleno parque Doctor Vara. La citada exposición recorrerá centros cívicos y el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.

El programa 'Jardines con Ambiente' incluirá además un taller de alcorques vivos, ocho sesiones de revisión y reparación de refugios para fauna, acciones para favorecer la conservación de la anémona amarilla en Fuentes Blancas y la eliminación de ailantos, especie exótica invasora. También se organizarán nuevas actividades de voluntariado en los parques de La Luz, Los Poetas y El Crucero, donde los participantes construirán cajas nido, realizarán labores de limpieza y participarán en paseos interpretativos.

La programación completa y el formulario de inscripción ya están disponibles en la web de la Fundación Caja de Burgos, donde los interesados pueden consultar el calendario detallado de actividades. Entre las propuestas previstas figuran 24 paseos guiados de 90 minutos de duración. También se dará a conocer el Plan Director del Arbolado de Burgos, distinguido en 2023 por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en reconocimiento a su planteamiento y modelo de gestión.