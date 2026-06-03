Burgos acoge un foro sobre el potencial impacto del rodaje de cine y series en los pequeños pueblos

Ana Alonso, presidenta de la Red de Pueblos de Película, y Carlos Gallo, presidente de Sodebur, presentaron el foro que se celebrará en Santo Domingo de Silos y Covarrubias.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos y la iniciativa Pueblos de Película impulsan el I Foro de Pueblos de Película, un encuentro pionero que convertirá a la provincia en punto de referencia para reflexionar sobre el impacto que el cine, las series y el audiovisual, en general, pueden generar en los pequeños municipios de toda España.

Santo Domingo de Silos y Covarrubias acogerán el evento, con motivo del 60 aniversario del estreno de 'El bueno, el feo y el malo', película rodada en el conocido cementerio de Sad Hill. Entre el 17 y 19 de junio este evento incluirá un programa exclusivo para los miembros de la red promotora, pero también sesiones abiertas para los municipios interesados en potenciar el turismo de pantalla.

La Diputación de Burgos, a través de Sodebur, apoya esta iniciativa. El presidente de la entidad, Carlos Gallo, destacaba en la presentación que "este Foro sitúa a la provincia de Burgos como referente nacional en el aprovechamiento del patrimonio audiovisual como herramienta de desarrollo territorial y dinamización turística del medio rural".

Asimismo, señalaba que "el turismo de pantalla representa una oportunidad estratégica para generar actividad económica, reforzar la identidad de nuestros municipios y proyectar internacionalmente el enorme potencial cultural y paisajístico de la provincia".

Gallo subrayaba al respecto "la importancia de crear redes de colaboración entre territorios rurales que comparten experiencias ligadas al cine y al audiovisual, favoreciendo nuevas oportunidades para el emprendimiento y la fijación de población".

El Foro, además de con representantes de la Diputación de Burgos, contará con la presencia del secretario general de Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya. El Grupo de Acción Local Agalsa-Sierra de la Demanda respalda también el proyecto, que se considera clave en la estrategia turística de la zona. Junto a los citados, los alcaldes de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín, y de Covarrubias, Raúl Gredilla, acompañarán a la presidenta de la Red, Ana Alonso, que aseveraba estar especialmente agradecida por el respaldo recibido a través de entidades locales y provinciales. Según Alonso, "tenemos unos anfitriones excepcionales para que esta primera edición sea un éxito y evidencie el enorme potencial de un segmento totalmente innovador dentro del ámbito cultural".

La Red de Pueblos de Película incluye ya más de una veintena de municipios, repartidos por todo el país. Por ello, el Foro supone un punto de encuentro de especial interés para que puedan compartir experiencias inspiradoras y fomentar las sinergias. Además, los miembros de la agrupación disfrutarán de un programa de actividades que les permitirá conocer el cementerio de Sad Hill y otras localizaciones del clásico de Sergio Leone.

No obstante, desde la organización se quiere hacer un llamamiento especial a profesionales del sector turístico de toda la provincia que quieran asistir a las sesiones abiertas del evento y conocer de primera mano las oportunidades que ofrece esta tendencia turística en crecimiento.

Desde la entidad promotora se recordaba además en la presentación de la cita que el Observatorio del Turismo de Pantalla ha revelado que entre un 22% y un 40% de turistas extranjeros, provenientes de Italia, Alemania, UK, Francia y USA, declaran haber conocido algún lugar de nuestro país a través de producciones audiovisuales. De ellos, más de la mitad indica que entre sus descubrimientos están los pueblos españoles. Asimismo, el 65% de los españoles reconoce que el audiovisual los ha llevado a conocer esas pequeñas localidades, que desde hace años protagonizan rodajes nacionales e internacionales.

Entre los contenidos principales de este encuentro destaca la participación de Netflix, que en un coloquio abordará la importancia del mundo rural como escenario de rodaje. Asimismo, la responsable de la Burgos Film Commission, Andrea Álvarez, explicará algunas claves del funcionamiento interno de la industria audiovisual para que los municipios entiendan y mejoren la acogida de rodajes. Por último, cuatro de los miembros de la red compartirán sus iniciativas más destacadas, como son: el encuentro anual de los fans de 'Amanece que no es poco' en Aýna (Albacete); las iniciativas de turismo de pantalla de Peñíscola, con un legado fílmico que abarca de 'El Cid' a 'Juego de Tronos'; el aprovechamiento del su bagaje en este ámbito que han llevado a cabo en Loarre, que hace años acogió la superproducción de 'El reino de los cielos'; y el creciente éxito del festival 'Luces, Cameros y Acción' en El Rasillo (La Rioja).