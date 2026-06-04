De la Rosa vaticina que el pacto entre el PP y Vox se romperá antes de acabar el mandato

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Al secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, no le cabe «ninguna duda» de que el pacto de Gobierno alcanzado este mismo miércoles entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad acabará rompiéndose tarde o temprano. Quizá no mañana, pero sí antes de acabar el mandato que ahora empieza.

Sostiene De la Rosa que el acuerdo se prolongará, no sin tiranteces, hasta el año que viene. Sin embargo, la «primera prueba de fuego» llegará con las elecciones generales y municipales. Después de ese «examen de continuidad», tiene claro que el cisma entre ambas formaciones será cada vez más visible debido a las «fricciones» que poco a poco irán emergiendo entre candidatos, ya sea en clave local o nacional.

Preguntado sobre un posible adelanto electoral tras la petición de un congreso extraordinario por parte de un centenar de militantes y altos cargos del PSOE, el exalcalde de Burgos considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «tiene que aprovechar el año que le queda». Sobre todo, tal y como ha prometido el propio presidente, para «sacar adelante los presupuestos generales».

Al margen de lo que pueda resistir el Gobierno central de aquí a 2027, De la Rosa lamenta que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya cedido el «timón ideológico» a Vox. No solo por la «cesión evidente de peso político» en tres consejerías y una Vicepresidencia que, esta vez sí, cuenta con sus propias competencias de Gobierno. El problema, de aquí en adelante, reside en que a partir de ahora los de Santiago Abascal tendrán «capacidad de influir» en otras áreas bajo gestión directa del PP.

La «contaminación de consejerías» una vez firmada la «rendición» previo «acuerdo cerrado desde Madrid» será palpable, según De la Rosa, en la política tributaria regional. Básicamente, porque «se anula la capacidad recaudatoria de la Comunidad» y se pone, por ende, en «riesgo severo» la financiación de servicios públicos. Además, coincide con su secretario general, Carlos Martínez, al señalar que este nuevo pacto supone un «ataque frontal a los derechos sociales».

Bajo esta premisa, el número 2 del PSCyL tacha de «xenófoba y discriminatoria» la denominada prioridad nacional que Vox pretende implantar allá donde gobierna. Algo «asombroso», al menos en Castilla y León, después del infructuoso recorte a las ayudas a la cooperación que propició la ruptura municipal entre el PP y Vox tras las protestas ciudadanas oponiéndose a dicha medida.

El hecho de que Vox se sitúe al frente de Desregulación, Familia y Ayudas sociales se asemeja, según De la Rosa, a «poner al zorro a cuidar de las gallinas». Del mismo modo, le parece cuanto menos «surrealista» que los «negacionistas del cambio climático y enemigos de la Agenda 2023» vuelvan a asumir las riendas de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Por no hablar de Cultura, Turismo y Deportes, una cartera en la que Vox dejó claro que su «prioridad» era conservar la Pirámide de los Italianos y que se centrará, otra vez, en «promover los toros y olvidarse de Valpuesta».