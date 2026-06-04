Adrián Sánchez, experto en adicciones, apela a «la comunicación en familia» ante el acceso al porno desde los 9 años

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El acceso al porno se ha acelerado en los últimos años. En Proyecto Hombre ya estiman que el primer contacto se da entre los ocho y los nueve años. «Es un primer contacto accidental, no es algo buscado o voluntario, pero si un niño tiene acceso a un móvil y a las redes sociales termina llegando», explica el coordinador de prevención y juventud en la Fundación Candeal Proyecto Hombre de Burgos, Adrián Sánchez.

El acceso intencional a este tipo de contenidos para adultos llega a los 14 años en chicos y a los 16 en chicas. «Esto es aquí pero en otras comunidades se produce en edades más tempranas y en Estados Unidos es todo mucho más acelerado», resume. Algo a lo que los padres no son ajenos. «Recibimos llamadas de preocupación por parte de padres y madres que piden ayuda en el manejo de esta problemática», señala.

El consejo que Adrián Sánchez ofrece a padres y madres preocupados al constatar que sus hijos consumen porno o han tenido conocimiento de ello es la comunicación. «Las familias son el principal factor de protección y su principal herramienta es la comunicación hay que dar respuesta a todo, especialmente en los temas tabú», recomienda. Si un niño recibe una explicación clara de la realidad, tendrá un impacto positivo, si no se habla «con otro amigo en clase hablará que es la leche, y es lo que va a quedar, por eso es importante hablar siempre con ellos y en su lenguaje», concluye.

Es una de las adicciones sin sustancias que más preocupa «no solo el contacto cada vez más precoz sino los riesgos asociados como las agresiones por la normalización de conductas que no lo son en menores», remarca. En las adicciones sin sustancias también está el foco puesto en el juego patológico y el uso excesivo de las tecnologías.

De 21 a 130 jóvenes atendidos

Entre los programas que Proyecto Hombre realiza en la provincia de Burgos, gracias a un convenio con la Diputación Provincial de Burgos, está el programa Ariadna de prevención en tecnologías de la relación, la información y la comunicación en el que han desarrollado ocho intervenciones que han llegado a 130 personas, 68 chicos y 62 chicas. El incremento es abrumador. Se ha pasado de atender a 21 jóvenes en 2024 a 130 el año pasado.

También desarrollan el programa Faro para adultos jóvenes y agentes de prevención. En jóvenes son siete las intervenciones realizadas que han llegado a 234 adolescentes de los que 129 eran varones y 105 mujeres. En 2023 habían sido 20 los jóvenes atendidos.