El retraso de la obra en el carril bici de la Constitución le costará 10.000 euros a la empresa

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha ratificado la imposición de una penalización de 10.363 euros a la empresa Padecasa por los retrasos acumulados durante la ejecución de las obras del carril bici de la avenida de la Constitución Española.

El acuerdo supone la desestimación de las alegaciones presentadas por la adjudicataria y confirma la sanción propuesta por los servicios municipales tras constatar el incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de una actuación que formaba parte de la estrategia municipal de movilidad sostenible.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, explicó que la empresa había recurrido la penalización acordada por el Ayuntamiento, aunque finalmente la Junta de Gobierno ha considerado que no concurren circunstancias que justifiquen el retraso registrado durante la ejecución de los trabajos.

El nuevo carril bici tiene una extensión de casi un kilómetro (972 metros) desde la glorieta del Peregrino, en el corazón del barrio de Capiscol, y entronca con el que continúa por la calle San Roque, que más adelante permite conectar con vías ciclistas en la avenida Castilla y León, la de calle Vitoria o la de avenida de la Paz.

Las obras, que ejecutó la empresa Padecasa bajo la dirección de EiC, con un presupuesto de adjudicación de 674.183 euros, permitieron renovar una extensión de 10.000 metros cuadrados en los que, además de crear un carril bici segregado del tráfico, se actuó en la renovación de las canalizaciones de luz y de agua, de las aceras, bordillos, las paradas del autobús, así como en la reordenación del aparcamiento. La actuación se financió con fondos del plan de sostenibilidad turística en destino, alrededor de 650.000 euros.

La inauguración de las obras se produjo en el mes de diciembre, si bien estaba puesta en servicio varias semanas, y el plazo para la finalización de las obras se contemplaba entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2025.